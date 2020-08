El Bicentenario es ´Bien integrante del Patrimonio Cultural´

View this post on Instagram

Por sus caracteru00edsticas arquitectu00f3nicas, actividades formativas, trascendencia del contenido, valor identitario, educativo y cultural. u2728A 46 meses de su inauguraciu00f3n, el Teatro del Bicentenario es declarado u0026#34;Bien integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia de San Juan, dentro de los alcances de la Ley Provincial Nu00b0 571-Fu0026#34; #NuestroTeatro #SanJuan