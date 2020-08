Premios Emmy 2020: Confirman que la gala será virtual

Por primera vez, los organizadores del reconocido premio anunciaron que este año la ceremonia será virtual para garantizar la seguridad sanitaria de todas las personas relacionadas a la industria del cine.

Este próximo 20 de septiembre, la gala de los Premios Emmy 2020 será por primera vez -luego de 70 ediciones- de forma virtual para garantizar la seguridad sanitaria de los participantes.

Poco después de que se anunciaran las nominaciones los productores ejecutivos de los Emmy de este año, incluido el presentador Jimmy Kimmel, enviaron una carta a los nominados en funciones informándoles que la ceremonia de este año será virtual y pidiéndoles que se preparen para participar desde casa o donde quieran estar.

"Como probablemente hayan adivinado, no vamos a pedirles que vengas al Teatro Microsoft en el centro de Los Ángeles el 20 de septiembre", comienza la carta dirigida a los participantes. "Este año seguirá siendo la noche más grande de la industria de la televisión… ¡pero iremos a por ti!".

El comunicado subraya que los productores y organizadores están "reuniendo un equipo de primer nivel de técnicos, productores y escritores para trabajar en estrecha colaboración con Jimmy Kimmel y con ustedes y su equipo, para asegurarnos de que podamos filmar con ustedes (y sus seres queridos o con cualquier otra persona con la que elija estar) en su hogar u otra ubicación de su elección".

"Lo haremos lucir fabulosos: estamos explorando la tecnología más avanzada para permitir el uso de buenas cámaras e iluminación y esperamos trabajar con ustedes para producir sus momentos únicos 'en pantalla'", agregó la misiva, que lleva la firma de Kimmel, así como de los productores Reggie Hudlin, Ian Stewart, Guy Carrington y David Jammy.

Respecto al vestuario, aclararon: "Si quieren vestir ropa formal, nos encantará eso, pero igualmente si están en el Reino Unido y son las tres de la mañana, quizá quieran llevar un pijama de diseño y que los grabemos desde la cama", dijeron.

Los productores de la transmisión aún están analizando detalles, incluidos los elementos que se transmitirán en vivo o si los ganadores serán informados de antemano. "Mientras ABC y Television Academy continúan formulando planes para la transmisión de los Emmys, los productores han tomado el paso proactivo de comunicarse con algunos nominados ahora para informarles de nuestra intención de ofrecer un programa en vivo que sea tanto festivo como seguro", continúa la organización. "Esperamos compartir información con usted en las próximas semanas, a medida que solidifiquemos nuestros planes para la noche más grande de la televisión", invita a los asistentes.

Los anuncios de los 72 Premios Emmy fueron realizaron el martes pasado por la comediante Leslie Jones de "Saturday Night Live", junto a Laverne Cox, Josh Gad y Tatiana Maslany.

Este año los premios de televisión adquieren mayor relevancia, teniendo en cuenta el alto consumo de productos en la pantalla chica en una de las peores temporadas para el cine, como consecuencia del confinamiento. Toda la industria del entretenimiento en Estados Unidos estará muy pendiente de cómo se celebra esta gala virtual de los Emmy y de cómo sortean sus responsables las complejas circunstancias de la pandemia, ya que es la primera gran ceremonia de premios que ha tenido que adaptarse a las medidas de distanciamiento social.

La temporada de premios de Hollywood, que habitualmente se desarrolla entre enero y comienzos de marzo, ya se ha visto afectada por la crisis del coronavirus y tendrá que ser más tarde de lo normal en 2021. Así, los Globos de Oro, que dan el pistoletazo de salida, se celebrarán el 28 de febrero; y los Oscar, que marcan la traca final, tendrán lugar el 25 de abril.

La confirmación de que la 72 edición de los Emmy será virtual llega un día después de que se dieran a conocer las nominaciones, que lideró la serie limitada "Watchmen" con 26 candidaturas. "The Crown", "Ozark", "Stranger Things", "The Handmaid's Tale", "Succession", "Better Call Saul", "Killing Eve" y "The Mandalorian" se disputarán el Emmy a la mejor serie dramática.

En el apartado de mejor serie de comedia se enfrentarán "Dead To Me", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel", "The Good Place", "Insecure", "Curb Your Enthusiasm", "Schitt's Creek" y "What We Do In The Shadows". Y "Watchmen" será el rival a batir por el galardón a la mejor serie limitada, donde también fueron nominadas "Unorthodox", "Unbelievable", "Mrs. America" y "Little Fires Everywhere".

Fuente: Exitoína