Argentina, México y Brasil festejan a León Ferrari

Leu00f3n Ferrari. Infierno, da su00e9rie Releituras da Bu00edblia. 1997. Colagem de bocas de plu00e1stico sobre reproduu00e7u00e3o de u201cInfiernou201d de Signorelli. Em exposiu00e7u00e3o virtual na @galerianararoesler #leonferrari