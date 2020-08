Comienza la Hora Cultural para conocer a los hacedores de San Juan

View this post on Instagram

El Ministerio de Turismo y Cultura, a traveu0301s de la Secretariu0301a de Cultura, presenta La Hora Cultural @sj_cultura , un ciclo de entrevistas viu0301a streaming que se realizarau0301 de lunes a lunes de 20 a 21 horas durante todo el mes de septiembre a traveu0301s de Instagram. La propuesta surge con el objetivo de visibilizar trabajadores y miradas de la cultura local en contexto de aislamiento, promoviendo consumos culturales digitales de sanjuaninos para sanjuaninos en los hogares. En el ciclo se abordarau0301n distintos tou0301picos de diau0301logo vinculados a todas las au0301reas de la cultura local. Se reflejarau0301n voces de hacedores de la cultura que abordarau0301n desde diversas perspectivas los temas propuestos coordinados por un moderador vinculado al sector. Artes esceu0301nicas, muu0301sica, artes visuales, artesaniu0301as, patrimonio, cultura comunitaria, letras y cultura digital tendrau0301n su espacio de diau0301logo en vivo para que los sanjuaninos puedan vivenciar voces directas de actores y acompanu0303ar reflexiones