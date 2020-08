Marcelo Longobardi fue nominado a los Premios Emmy

Este miércoles el periodista Marcelo Longobardi recibió un llamado que no esperaba. Desde Estados Unidos le comunicaron que estaba nominado en los prestigiosos Premios Emmy por una entrevista realizada en su programa para la CNN en Español.

El galardón, que entrega la Academia de Televisión Norteamericana, en la categoría Outstanding Interview in Spanish (Reportaje Sobresaliente en Español), fue por una entrevista que le realizó al dúo mexicano Jesse & Joy. Y, según le confesó al portal Teleshow, todavía no puede creer tamaño reconocimiento.

En esta prestigiosa premiación, que se equipara al Oscar para la industria cinematográfica y al Grammy para la musical, el periodista deberá competir con José Díaz-Balart de Telemundo por Trump rompe el silencio, con Jorge Ramos de Univisión por Al Punto, Entrevista con Mario Vargas Llosa, y Aquí y Ahora, La entrevista censurada, y con Camilo Egaña de CNN en Español por Camilo, Ophelia Pastrana. Pero, dado el contexto, la ceremonia de entrega se realizará vía streaming entre el 21 y el 22 de septiembre. Y el actual conductor de Cada Mañana, por Radio Mitre, no tendrá más remedio que vivir la experiencia de manera virtual.

Longobardi habló acerca de la noticia y dijo: “Me avisó CNN. Yo no tenía idea de que podía entrar en semejante premio. Y, mucho menos, a competir con los monstruos con los que estoy nominado. Estaba preparando mi próxima entrevista cuando me llamaron. Fue una sorpresa para todos, porque el mío es uno de los programas más nuevos del canal y recién voy por el tercer año. Así que es una emoción tremenda”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Primero no caí. De hecho, yo estaba escribiendo el reportaje que iba a grabar en veinte minutos, cuando me llamó mi productor. Y le expliqué que estaba ocupado con eso, pero él me dijo: “¡Largá todo!”. Lo primero que pensé es que había ocurrido algo en el mundo y que me habían cambiado la nota a último momento. “¿Qué pasó?”, le pregunté. Y me respondió: “Estamos nominados al Emmy”. Yo pensé que me estaba tomando el pelo, no lo creí. Además, tenía la cabeza en la grabación. Pero después leí los mensajes que me llegaron de los Estados Unidos y casi me desmayo”, dijo emocionado.

