Conocé a la actriz sanjuanina que la rompe en instagram

El mundo de instagram soprende a propios y extraños. La creatividad y la gracia de sus usuarios está a la orden del día. Los sanjuaninos no se quedan atrás, y tambíen imponen tendencia en las redes. Julieta Coria es una joven actriz que se recibió en Buenos Aires. Para aprovechar sus conocimientos y perfeccionarse en su arte, decidió subir contenidos a Instagram. Con más de 9700 seguidores, Julieta divierte todos los días a sus fans llevandoles alegría con sus interpretaciones.



La joven habló con Canal 13, y contó todo sobre su vida. En la entrevista, Julieta explicó que su sueño es dedicarse a la actuación. Paradojicamente, a pesar de su popularidad en internet, no se imagina dedicandose el resto de su vida a subir contenido a redes.



Julieta no solo se animó a contar su vida a las cámaras de este medio. Sino que también se puso el overol y nos mostró a uno de sus personajes. Sucede que "Silvia", una señora mayor interpretada por la joven, "denunció" a Rodolfo Soler, camarógrafo del canal, por "haberla abandonado" tras una supuesta noche de "pasión" en Mar Del Plata.

Mirá el video.