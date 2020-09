MTV entregó sus VMAs 2020

Recientemente, se realizó la entrega número 36 de los Video Music Awards de la cadena MTV desde la ciudad de Nueva York, en la que The Weeknd se llevó el trofeo del hombre del espacio en la categoría más importante: "Video del año", por el tema "Blinding Lights".

Bajo la conducción de la actriz y cantante Keke Palmer, la ceremonia se realizó en los 5 barrios de la ciudad de Nueva York: El Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island, para rendir "homenaje a la fuerza, el espíritu y la increíble capacidad de recuperación de la ciudad de Nueva York y sus queridos residentes".

Las actuaciones más destacadas de la noche fueron de The Weeknd, quien cantó el tema "Blinding Lights"; Black Eyed Peas, con unos pantalones blancos y luces interpretaron dos temas, "Vida Loca" y "I Gotta Feeling", y Lady Gaga hizo un popurrí de sus éxitos con los temas Chromatica/Rain On Me/ 911/ Stupid Love.

Lady Gaga y Ariana Grande fueron las artistas con mayor número de nominaciones con nueve cada una. Gaga se llevó trofeos en las categorías de "Artista del año", "Canción del año", "Mejor Colaboración" y el primer premio MTV Tricon.

Uno de los momentos más esperados fue cuando el colombiano Maluma subió al escenario, que simulaba un autocinema en Brooklyn, e interpretó su más reciente sencillo "Hawái". Minutos después se llevó el trofeo en la categoría "Mejor videoclip Latino" por la canción "Qué pena", junto a J Balvin, quien no asistió debido a que el pasado 14 de agosto anunció que se estaba recuperando del coronavirus.

Maluma agradeció en inglés y en español a todos sus seguidores, así como a sus papás y hermana: "Gracias a todos los fanáticos por su amor y su cariño que me dan todos los días. Es increíble que, desde Medellín, Colombia, hayamos salido J Balvin y yo, que hicimos esta canción".

Por su parte, The Weekend, ganador del trofeo más esperado, "Video del Año", en su discurso de aceptación, pidió justicia por los tiroteos de Jacob Blake y Breonna Taylor a manos de policías en Estados Unidos: "Gracias MTV. Gracias nuevamente a todos los involucrados en la realización de este video. Nuevamente, es difícil de celebrar, así que voy a decir justicia para Jacob Blake y justicia para Breonna Taylor", según publica CNN.

Te dejamos la lista de los ganadores de las categorías más importantes de la entrega de los Video Music Awards 2020, a lo mejor del mundo del video en Estados Unidos:

Premio Vanguardia Lady Gaga

Video del año The Weeknd - "Blinding Lights"

Artista del año Lady Gaga - Streamline

Canción del año Lady Gaga with Ariana Grande - "Rain On Me"

Mejor colaboración Lady Gaga with Ariana Grande - "Rain On Me"

Mejor artista nuevo "Push" Doja Cat - Kemosabe

Mejor video Pop BTS - "On"

Mejor video Hip-Hop Megan Thee Stallion - "Savage"

Mejor video Rock Coldplay - "Orphans"

Mejor video alternativo Machine Gun Kelly - "Bloody Valentine"

Mejor video Latino Maluma ft. J Balvin - "Qué Pena"

Mejor video R&B The Weeknd - "Blinding Lights"

Mejor video K-Pop BTS - "On"

Mejor dirección Taylor Swift - "The Man"

Mejor video musical casero Ariana Grande & Justin Bieber - "Stuck with U"

Mejor actuación en cuarentena CNCO - Unplugged At Home

Mejor coreografía BTS - "On"