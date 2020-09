Las tres películas tendencia en la plataforma Netflix

Dentro de la gran oferta que tiene la plataforma de Netflix para todos los gustos, existen tres títulos que este fin de semana marcaron tendencia por haber sido elegidas por muchos suscriptores.

El practicante

2020 - Dir: Carles Torras

Este thriller psicológico dirigido por el realizador Carles Torras sigue a Ángel (Mario Casas), quien trabaja en una ambulancia como técnico de emergencias sanitarias, pero que tras sufrir un grave accidente, su vida junto a su pareja, Vane (Déborah François), empezará a desmoronarse.

Obsesionado con la idea de que ella le es infiel, Ángel convertirá su propia vida en un infierno del que será difícil escapar.

El diablo a todas horas

2020 - Dir: Antonio Campos

En un lugar llamado Knockemstiff, en Ohio, la violencia y la redención se avecinan.

Desesperado por salvar a su esposa moribunda, Willard Russell (Bill Skarsgård) recurre a la oración mientras su hijo, Arvin (interpretado por Michael Banks Repeta en su etapa de niño y Tom Holland en sus años de juventud), crece y pasa de ser un niño acosado en la escuela a un hombre que sabe cuándo actuar.

Alrededor de los mencionados nombres se arremolinan un infame elenco de personajes: un demente equipo de asesinos en serie, un predicador que pone a prueba su fe y un corrupto sheriff local. Todo ello en una historia contada a lo largo de dos décadas.

Antonio Campos estuvo a cargo de esta película basada en la novela The Devil All the Time (2011) de Donald Ray Pollock.

Lo imposible

2012 - Dir: J.A. Bayona

En 2004, en Tailandia se produjo una de las catástrofes naturales que más han impactado en los últimos tiempos: un terremoto submarino de grado 9 (uno de los más potentes de la historia) en la región de Sumatra fue el causante de que se produjeran una serie de tsunamis de un poder destructivo total y olas de 30 metros de altura que sacudieron la costa de diferentes zonas, entre ellas Tailandia, donde la pérdida humana fue masiva.

En ese contexto se sitúa la historia de Maria (Naomi Watts) y Henry (Ewan McGregor), quienes se encuentran pasando Navidad en un hotel de Tailandia junto a sus hijos, Lucas (Tom Holland), Thomas (Samuel Joslin) y Simon (Oaklee Pendergast).

Aunque al principio todo es felicidad, en lo que parece una mañana normal estas vacaciones se convierten en un infierno al ver cómo de repente, frente a ellos, se alza una enorme columna de agua que termina atrapándolos y arrastrándolos, llevándose a cada uno por un lado diferente.

El director español J.A. Bayona aborda el drama humano de esta familia que se encuentra en el lugar de los hechos y que ha de enfrentarse a la pesadilla de la separación en esos momentos críticos en los que no son capaces de saber qué fue de cada uno de los miembros, además de tener que sufrir la incertidumbre, el terror y la desesperación instalada a su alrededor.