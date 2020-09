El Conte Grand festejó a la primavera con una exitosa convocatoria online

View this post on Instagram

Resumen del torneo #primaveraonline del #cccg-online! Feliz festejo a las mu00e1s de 200 personas que participaron, las 2500 personas que nos siguieron durante todo el du00eda online y en especial a ganadores. Sin olvidarnos del hermoso equipo que hace la gente de @lag_esportsarg un placer trabajar con ustedes y al hermoso equipo del @cccontegrand siempre!!! Este tipo de eventos se hacen posible Gracias al apoyo constante de Ministerio de@turismo y cultura @claudiagrynszpan @turismo_y_cultura_sj y a la secretaria de cultura @virginiaagote ... @sisanjuanok / @sj_cultura