Las series que Netflix tendrá en octubre

El periodo de aislamiento en Argentina por el coronavirus sigue manteniéndonos en casa y qué mejor oportunidad para ver las novedades que la plataforma de streaming tiene para octubre.

Aquí un listado de las series que Netflix renueva en este nuevo mes:

SERIES

Emily en París (2/10/2020)

Emily, una ambiciosa ejecutiva de marketing de Chicago, consigue el trabajo de sus sueños en París, donde deberá balancear una nueva vida de desafíos, amistad y romance.

Alguien tiene que morir (16/10/2020)

En la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación entre un bailarín clásico mexicano y otro joven desata una tormenta con consecuencias desgarradoras.

Gambito de reina (23/10/2020)

Kentucky, años cincuenta: una huérfana con un don para el ajedrez lucha contra las adicciones mientras intenta convertirse en la mejor jugadora del mundo.

Distanciamiento social (15/10/2020)

Serie de antología tragicómica filmada en confinamiento que expone formas divertidas —y no tanto— que la gente ha encontrado para mantenerse conectada a la distancia.

Somebody Feed Phil: Temporada 4 (30/10/2020)

Phil Rosenthal, el creador de Everybody Loves Raymond, viaja por el mundo para empaparse de la gastronomía y cultura de lugares como San Francisco, Singapur, Hawái y más.

La maldición de Bly Manor (9/10/2020)

Nueva entrega de la serie de antología del creador de La maldición de Hill House. Una espeluznante historia de terror y romance gótico basada en la obra de Henry James.

The Alienist: El ángel de la oscuridad (22/10/2020)

Un año más tarde, Sara dirige su propia agencia de detectives, que ahora tiene la misión de encontrar a la hija secuestrada del cónsul general español.

Grand Army (16/10/2020)

Cinco alumnos de una escuela pública de Brooklyn lidian con el caos del mundo que los rodea mientras luchan por sobrevivir, prosperar, abrirse paso y forjar su futuro.

Buenos días, Verônica (1/10/2020)

Mientras rastrea a un agresor sexual, una policía desaprovechada descubre a una pareja que guarda un secreto espantoso... y la trama de conspiraciones que lo envuelve.

Hacia el lago (7/10/2020)

Luego de que un virus mortal ataca Moscú, un grupo de sobrevivientes huye al desierto, amenazado por enfermedades, terribles saqueos... y sus propios rencores.

La universidad para sordos (9/10/2020)

En esta docuserie, un grupo muy unido de estudiantes sordos comparte sus historias y explora los vaivenes de la vida en Gallaudet University.

Star Trek: Discovery: Temporada 3 (16/10/2020)

En esta temporada, la Discovery viaja adonde nadie ha ido jamás: 930 años en el futuro. Al mismo tiempo, la Federación sufre algunas modificaciones.

Song Exploder (2/10/2020)

Serie inspirada en un exitoso pódcast que abre las puertas al proceso creativo y las musas inspiradoras de los artistas que dan vida a nuestras canciones favoritas.

Suburra: Sangre sobre Roma: Temporada 3 (30/10/2020)

Se acerca la hora de la decisión final en la batalla por la adquisición de tierras en la costa italiana, y los criminales están listos para apostarlo todo una última vez.

Oktoberfest: Cerveza y sangre (1/10/2020)

Múnich, 1900: el ambicioso cervecero Curt Prank emplea tácticas brutales para construir un bar que domine el lucrativo festival Oktoberfest de la ciudad.

Tú, yo y ella: Temporada 5 (22/10/2020)

Izzy regresa a Portland, donde descubre que la vida continuó normalmente sin ella.

Remodelaciones de ensueño (16/10/2020)

Shea y Syd McGee de Studio McGee ayudan a sus clientes a crear espacios de ensueño que reflejen sus estilos personales, al mismo tiempo que construyen su propia casa.

No necesitan presentación con David Letterman: Temporada 3 (21/10/2020)

La leyenda de TV David Letterman une fuerzas con Dave Chappelle, Robert Downey Jr. y otros en una nueva temporada de profundas entrevistas y reveladoras excursiones.

La Revolución (16/10/2020)

En esta reversión de la Revolución francesa, el futuro inventor de la guillotina descubre una enfermedad que transforma a la aristocracia en asesinos de la plebe.

En movimiento (23/10/2020)

Descubre a través de esta docuserie a los talentosos bailarines y coreógrafos que dan forma al arte del movimiento.

Riverdale: Temporada 4 (9/10/2020)

Las aventuras audaces se mezclan con una oscuridad escalofriante; Riverdale conoce un nuevo nivel de dolor y el equipo se prepara para otra prueba: el último año escolar.

How to Get Away With Murder: Temporada 6 (1/10/2020)

Culpa, decepción, desapariciones y muertes no resueltas atormentan a Annalise y a todos los que la rodean. Y todavía le queda mucho por delante.

Flash: Temporada 6 (20/10/2020)

Mientras Iris y Barry luchan por superar una dolorosa pérdida, todo el equipo Flash debe prepararse para una posible crisis en las tierras infinitas.

Arrow: Temporada 8 (27/10/2020)

En la temporada final, pasado y futuro entran en conflicto, mientras Oliver intenta salvar el multiverso con plena consciencia del sacrificio que debe enfrentar.

El secreto bien guardado: Temporada 1 (1/10/2020)

En la Argentina de 1940, una adolescente judía de vacaciones con su familia se enamora de un joven abogado nazi que se hospeda en el mismo hotel.