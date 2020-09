Los secretos de Emi Soler para componer en plena pandemia

La pandemia ha afectado en mayor o menor medida a toda la población mundial. No cabe duda que entre los más perjudicados por esta pandemia se encuentran los músicos, que en su mayoría ya no tienen la posibilidad de realizar presentaciones en vivo y en ocasiones sufren de falta de inspiración. En este marco la cantante sanjuanina, Emilia Soler, contó cómo ha sido su experiencia durante esta cuarentena.

Emilia contó que ponerse a trabajar en pandemia ha sido algo que en un principio le costo mucho. Esto se debe a que como tenía tanto tiempo libre para crear nuevas canciones, se presionaba a si misma todo el tiempo. "Me forzaba mucho a mi misma para que llegue la inspiración y escribir un buen tema. Sentía que era como una obligación", expresó la cantante.

Si bien esta presión para crear la acompañó por un tiempo, pudo darse cuenta que la inspiración debe llegar sola. "Si bien hay maneras para inspirarse de manera más rápida o cosas que te pueden llegar a motivar, este es un proceso que no se debería apurar", reflexionó la sanjuanina.

En relación a esto Emilia reveló que en su caso las ideas llegan a su cabeza durante la madrugada, lo que le genera un problema ya que siente la necesidad de encender su teclado cuando su familia esta durmiendo. "Tengo que prender el teclado, tengo que tocar esto que se me ocurrió, lo más bajito que se pueda para no despertar a nadie, pero lo tengo que hacer porque sino se me escapa y no vuelve", expresó entre risas la joven vocalista.

Sumado a esto la artista, que se destaca sobre todo por su gran pronunciación del inglés sobre bases de "Neo Soul", reveló que esta semana tuvo su primer experiencia cantando en vivo en un bar. Acerca de su debut en estos establecimientos, Emilia expresó que este tipo de prácticas "es algo que hay que hacer para ser escuchado. Este contexto de pandemia me ha motivado, me ha dado ganas de hacerlo. Siento que es el momento".

Acerca de este experiencia la música fue muy autocrítica y mencionó que sintió quedaron muchas cosas que pulir para la próxima vez destacando la falta de Benjamín Hernández, quien es su productor y su tecladista habitual. A pesar de estos detalles la joven manifestó que son experiencias que tiene que repetir.

En pocas palabras Emilia Soler expresó que en su experiencia personal, dedicarse a la música en tiempos de pandemia ha sido algo muy complicado sobre todo en temas de inspiración a la hora de componer, pero que "si uno tiene la voluntad de hacer algo, lo puede hacer".