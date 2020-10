Un accidente, un cambio de vida y un disco que sale de la oscuridad, fueron los puntos que le ayudaron a Tomi Centurión poder presentar "Hay movimiento en la oscuridad", su primer disco como solista. El artista comentó había empezado a trabajar en el disco recientemente presentando en el mes de diciembre.

"Con esto de la pandemia salió más tarde de lo que esperábamos pero salió y eso es lo importante", aseguró. Tomi contó en diálogo con Canal 13 este primer disco que hoy ve la luz, también lo ayudó a cerrar y abrir ciclos. "Luego del accidente tuve que reencontrarme conmigo, amigarme. Esas canciones me hicieron renacer y por eso las quise plasmar, porque me representan", agregó el artista sanjuanino de 29 años en referencia al accidente automovilístico que sufrió hace 12 años y al que se sobrepuso también gracias a la música.

"En 2008 me quede dormido y choque contra un árbol, después de ese siniestro me vine a estudiar en Buenos Aires. Empecé a familiarizarme con lo que me pasó, siento que el disco se generó a raíz de este cambio de vida que tuve que afrontar por quedarme en silla de ruedas", amplió.

"Yo con el arte comencé a los 13 años en realidad pero siento que con este disco, con estas canciones puedo representar lo que me pasó. Es una mezcla de todo lo que me pasó. Con mi viejo -el artista plástico Carlos Gómez Centurión- iba desde chico al Auditorio, escuchaba la orquesta cuando tocaba en La y me volvía loco. Luego empecé a tocar la guitarra y después a componer", recordó.

Centurión explicó que no sabe si sus canciones tienen un correlato, pero que van desde el amor hasta el movimiento en la oscuridad para salir bien parado. El disco se puede encontrar en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas digitales.

"Mi disco es una mezcla de todo, puedo decir que es folklore mezclado con jazz, aunque no me limito a hacer un género en específico. Ya que fusiono mucho lo que es el teatro porque me considero más multidisciplinario. En mis shows, hay partes de canciones y otras son monólogos", concluyó.