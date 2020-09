El arte de la ciencia: la astrología en la boca de tres sanjuaninos

Estar encerrado expone a la persona a enfrentarse a sí misma. A mirar al cielo y tratar de entender el porqué de las emociones. Esto es la astrología, el arte del cosmos que nos relaciona con el universo. Por esto, tres sanjuaninos se animaron a hablar y lo hicieron en Canal 13.

'La astrología es la simbología es un lenguaje simbólico, es una herramienta de conocimiento, uno puede descubrir mensajes de nuestro ser. Es una amplitud muy grande y no es fácil de conocer, entonces la astrología sirve para develarlo', señaló Paula Martín, y agregó que se trata de 'una asimilación del funcionamiento solar con el funcionamiento de nuestra psiquis'.

En tanto, Natalia Echenique destacó que gracias a la astrología se determina la carta astral, que no es poca cosa. 'Si podes determinar cómo estaban esos astros y cómo influyen en tu nacimiento, podes determinar distintas características de nuestra persona', acentuó. Sin embargo, Facundo Contegrand le dio otra mirada: 'Me acompaña y me guía en momentos de que te levantas de diferentes maneras, con otro humor, hasta sirve para encontrar afinidad con otras personas'.

Por otro lado, comenzó el periodo de virgo y con un condimento especial: quedarse en casa. Sobre esto, Martín destacó que es un ámbito más que provechoso para este signo. 'Virgo es súper difícil porque tiene que ver con la meticulosidad, del detalle, se relaciona con la capacidad de dar orden, en un grado de estructura', dijo.

En estos términos, Echenique lo definió como 'muy meticuloso y ordenado', mientras que apuntó a que le gusta 'la cocina, la prolijidad, el buen gusto y la colaboración'.

Por último, en este escenario nunca falta el escéptico descreedor de la astrología. 'No he sentido agresivos por el momento, no agresiones concretas y directas, hoy la gente está muy interesada aunque sea escéptica, siempre hay una curiosidad que moviliza a las personas', explicó Martín.

'Creo que la astrología es una alternativa y hay muchas cosas que se pueden ver de forma distinta, ayuda desde otro lugar', comentó Echenique. En este sentido, Contegrand se mostró enfático: 'Me encanta esa locura, en buenos términos, estoy con re la astrología'.