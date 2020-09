La muestra “Por una Cabeza” se presenta e invita a una reflexión

View this post on Instagram

Seguimos recorriendo el Salu00f3n Azul. Hoy @veronicaarzua nos habla sobre los detalles de la cu00fapula y otros componentes arquitectu00f3nicos de la sala. u00a1Si te gustu00f3, compartu00ed el post! #culturadiputados #elcongresodesdecasa #visitasguiadas #construccion #meano #historia #arquitectura #palacio #salonazul