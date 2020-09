Festival de Cine de Puerto Madryn en formato online

View this post on Instagram

Anunciamos la Selecciu00f3n Oficial de Panorama Argentino Del 19 al 29 de Septiembre se viene la Su00e9ptima ediciu00f3n del Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn MAFICI 1) La muerte no existe y el amor tampoco / Dir. Fernando Salem 2) La Sabiduru00eda / Dir. Eduardo Pinto 3) Papelito / Dir. Sebastiu00e1n Giovenale 4) Los sonu00e1mbulos / Directora Paula Hernu00e1ndez 5) Ni hu00e9roe ni traidor / Dir. Nicolu00e1s Savignone 6) Y la lluvia tambiu00e9n / Dir. Melchor Tame 7) El parau00edso / Ricky Piterbarg #Mafici #patagonia #festivales #cineargentino #puertomadryn