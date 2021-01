Ale Sergi adelantó cómo será el nuevo disco de Miranda

Luego de varios meses sin actividad por la pandemia del coronavirus la banda Miranda volvió a los escenarios y, en este 2021, ya trabaja en un nuevo disco que sorprenderá a los fanáticos.

Con dos en Ciudad Cultural Konex y 20 años de carrera la banda comenzó, en medio del aislamiento, con varios formatos para seguir compartiendo su música. Streaming, auto show y conciertos en “corralitos” le dieron la oportunidad a los fanáticos de disfrutar de su banda.

Acerca de su primer show en 2021 Sergi dijo: “Me la pasé increíble, fue divino y estoy contento porque llenamos dos funciones. Salió mejor de lo que me imaginaba. Con todos los formatos nuevos que estamos experimentando nunca sabés con qué te vas a encontrar y cuando me lo imagino nunca es tan divertido como el resultado. De la misma manera que nosotros tenemos la necesidad de subirnos a cantar, también tenemos la necesidad de ir a ver conciertos y supongo que todo el mundo debe sentir lo mismo”.

Luego el artistas se refirió a su nuevo trabajo y comentó: “Vamos sacar un nuevo disco en marzo, tendrá 10 canciones, de las cuales ya adelantamos unas cuantas. El disco ya está masterizado y estamos por hacer el videoclip del tema principal. En el show tocamos algo de lo nuevo como “Me Gustas Tanto”, “Entre Las Dos” y “Un Tiempo”. Las canciones ya las teníamos hechas porque el álbum lo queríamos lanzar en el 2020 y ante la situación lo pospusimos y nos dio un poquito más de tiempo para agregarle algunas otras cosas y terminarlo más a nuestro gusto”, finalizó.