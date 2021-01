Maya Tova: ´Con la radio dejé de ser esa mujer sumisa y tímida egresada de un colegio de monjas ´

María Laura Yacante fue entrevistada por Diario 13 San Juan y a modo de heroína latente comenzó su charla con la sección “Mujeres Activas” y se presentó: “Hola ¿cómo va?, soy María Laura Yacante, y desde hace un tiempo todos me conocen como ´Maya Tova´. Me identifico más con esa personalidad que es la mujer que tenía oculta en mí”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Antes de conocer a Maya yo era una persona tímida, sumisa, vergonzosa, más bien callada introvertida, insegura y con miedos. Luego de conocer a Maya -que fue cuando tuve a mi hijo Tomás- mi espíritu cambio, se fortaleció y me convertí en una pantera luchadora”, dijo Laura.

Independiente y trabajadora desde joven, la entrevistada comentó: “Laburo desde pendex en la Universidad Nacional de San Juan. También, hace unos años hago un programa de radio sobre sexo y rock”, comentó y luego agregó: “Tuve la suerte de que aceptaran mi propuesta en la 98.3 “Simplemente Rock”, la primera radio de este estilo que surgió en San Juan. Actualmente estoy al frente de ´Sex and Roll´ que va los sábados de 21 hasta la medianoche en “Condado Rock” fm 104.1”, comentó sobre su actual trabajo.

Luego recordó sus comienzos en los medios y dijo: “Comencé hacen 6 años en la 98.3 ´Simplemente Rock´ con ´Rock is Dead´ que luego se llamó ´Encuentros Nocturnos´. Recuerdo que en mis primeros años frente a un micrófono, tuve hasta amenazas vía redes sociales y no me quedó otra que recurrir al INADI. Evidentemente si digo algo que choca luego molesta y hasta tuve problemas con operadores que no estaban de acuerdo con la temática del programa y hasta les molestaba que les pasara la lista de música”, recordó.

Acerca de cómo llegó a los medios Maya se refirió a un momento especial de su vida y dijo: “A raíz de que me diagnosticaran una patología, y su modo de presentarse fue contracturándome hasta los músculos de la cara, comencé a buscar actividades para relajarme. Fue así que llegué a la radio gracias a mi grupo de amigas que me acompañaron, en especial a Gabriela Lucero quien ofició de nexo directo con la emisora”, relató.

Acerca de su pasión por la radiofonía, la entrevista recordó cuña fue su motivación: “Hace muchos años atrás, participé en la producción de un programa de radio y hubo alguien que me inició en esta forma de comunicación. Fue María Andrea Alaniz Tornello, una loca linda con la que comencé siendo su movilera y en donde la temática de su programa también era la sexualidad. Aprendí mucho y, sobre todo me divertí acompañando a la ´99´como ella se hacía llamar al aire”, rememoró.

“Cuando comencé con el programa de radio, mi vida comenzó a cambiar cada vez más, ya no era esa mujer sumisa y tímida egresada del colegio de monjas, ni la estudiante de artes sino que era yo: La amante del rock. La que se enamoró de Gustavo Cerati cuando tenía doce años, y escuchaba en la radio ´Nada Personal´ o ´Sobredosis de TV´ aunque nunca me dejaron ir a ninguín recital de Soda”, recordó.

Sobre su entorno familiar y su crianza Tova relató: “Tuve una familia adoptiva bastante básica… ¡Sí! Soy adoptada y me enteré hace un año. Ante tal noticia mi vida no cambió, pero sí mi espíritu y a partir de ese momento presto más atención a mis necesidades, a mi bienestar y a quienes realmente me necesitan. Me observo más, me reconozco quien soy. Mujer, madre de un hermoso Tomás de 18 años. Una conductora de radio, laburante del rock, y apostando por el rock local. Amo lo que hago. Y lo que soy”, dijo convencida la entrevistada.

En un mundo en donde las mujeres están ganando su espacio e imponiendo su voz la entrevistada se refirió al machismo existente y habló de lo que sucede en la provincia: “Creo que el machismo está en todos los ámbitos y creo que costará bastante desarraigarlo porque esta sociedad es machista, de antaño, de cultura patriarcal llena de prejuicios, tabúes y mitos”, dijo convencida y luego sumó: “No me considero feminista, porque pienso que la verdadera feminista es la que está al pie del cañón en la lucha. Yo soy una simple mujer con defectos y virtudes y con una forma de pensar muy especial, de acuerdo a mi forma de vida, de ser y de acuerdo a lo que me tocó vivir”.

Sobre su rol como mamá de un adolescente María Laura dijo: “Tomás es mi guía, mi luz, mi corazón, mi vida. Tengo muy buena relación con él y creo que todo se basa en el respeto que tengo por su espacio, su forma de pensar y no olvido quién fui yo a su edad, creo que no olvidar que fuimos adolescentes ayuda mucho en estos casos. Me cuesta aceptar que haya crecido y no me necesite tanto como antes. Y aceptar que sale con sus amigos y vuelve tarde ni te cuento, de eso no me acostumbro aún”, comentó divertida.

Acerca del arte como otra de sus pasiones y su paso por la carrera en la UNSJ, la entrevistada dijo: “Amo el arte en todas sus disciplinas, la música, el rock es mi preferido. La música y pintura mis compañeras, influyen bastante en mi vida, hacen que mis días sean diferentes, llenos de luz, armonía y amor por la vida”, aclaró.

En un año que pasó, en donde la pandemia por el coronavirus cambió nuestra vida, Maya dijo: “La ´pandemonia’ como le digo yo fue en un primer momento terrible, me dio miedo a morir, a perder a quienes quiero, a faltarle a mi hijo, pero también me invitó a pensar en muchas cosas, a reflexionar, a valorar cada segundo de mi vida, lo que tengo, a ser más solidaria, a practicar más la empatía, y a estudiar… ¡me puse a estudiar por Internet!”, comentó divertida.

Al finalizar la charla Maya Tova se refirió a sus proyectos futuros y dijo: “Quiero continuar perfeccionándome en esto de la comunicación que tanto me gusta, seguir con proyectos que fomenten y ayuden a crecer la cultura del rock y obviamente seguir trabajando con todo mi corazón en Condado Rock".