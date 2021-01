Netflix anunció sus novedades de febrero

Tal como Netflix tiene acostumbrados a sus suscriptores, recientemente se conoció la nómina de los títulos que podrás verse en el segundo mes del 2021.

Clásicos como "Crepúsculo", "Volver al futuro" o "Jurassic Park", se suman "Malcolm y Marie", "A todos los chicos: Para siempre" y un documental sobre Pelé.

Series

El baile de las luciérnagas (miércoles 3)

Hache: Temporada 2 (viernes 5)

Ciudad invisible (viernes 5)

A hornear con Nadiya (viernes 12)

La funeraria Bernard (viernes 12)

En los boxes (lunes 15)

Are You The One: Temporada 1 (lunes 15)

Detrás de sus ojos (miércoles 17)

Tribus de Europa (viernes 19)

Adiestramiento canino (miércoles 24)

Ginny y Georgia (miércoles 24)

Películas

Karate Kid (lunes 1)

El hombre araña (lunes 1)

Píxeles (lunes 1)

Black Beach (miércoles 3)

Malcolm y Marie (viernes 5)

Mujeres grandes y pequeñas (viernes 5)

L'ultimo Paradiso (viernes 5)

Barrenderos espaciales (viernes 5)

Noticias del gran mundo (miércoles 10)

Hedi y Cokeman: Distribuidores de producto (miércoles 10)

Layla Majnun (jueves 11)

Punto rojo (jueves 11)

A todos los chicos: Para siempre (viernes 12)

Crepúsculo (lunes 15)

Crepúsculo, la saga: Eclipse (lunes 15)

Crepúsculo, la saga: Luna nueva (lunes 15)

Crepúsculo, la saga: Amanecer (Parte 1) (lunes 15)

Crepúsculo, la saga: Amanecer (Parte 2) (lunes 15)

La chica danesa (martes 16)

Anna Karenina (martes 16)

El pianista (martes 16)

Ted 2 (martes 16)

Mi novia Polly (martes 16)

Volver al futuro II (martes 16)

Volver al futuro III (martes 16)

Caracortada (martes 16)

Jurassic World: Mundo Jurásico (martes 16)

Parque Jurásico (martes 16)

Parque Jurásico III (martes 16)

Moonrise Kingdom: Un reino bajo la luna (martes 16)

Descuida, yo te cuido (viernes 19)

Misión: Imposible - Repercusión (sábado 20)

Geez & Ann (jueves 25)

La iglesia de la salvación (jueves 25)

Loco por ella (viernes 26)

En la misma ola (viernes 26)

Documentales y especiales

Despójate, elévate (viernes 5)

Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil (miércoles 10)

Odio, de Dani Rovira (viernes 12)

El agente topo (viernes 19)

Pelé (martes 23)