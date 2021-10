Se presentó el nuevo tráiler de Batman con Robert Pattinson

Nadie puede negar que la nueva versión de Batman a cargo de Matt Reeves es una de las películas más esperadas del 2022.

“The Batman será una mirada oscura y alternativa sobre el Caballero de la noche que reunirá a un elenco novedoso y se presenta como una de las propuestas más interesantes dentro del universo de los superhéroes”, citó el portal IndieHoy sobre la película.

Hasta el momento solo se pudo ver un breve y prometedor teaser, algunos posters y pocas imágenes de Robert Pattinson en el rol del justiciero.

En estos días, DC lanzó un segundo adelanto y primer tráiler completo en el marco de la DC FanDome que se llevó a cabo de manera virtual.

Se puede ver en acción al Pingüino, que será interpretado por Colin Farrell y del cual se viene hablando por su impresionante transformación. Quien sí parece tener un rol fundamental es Gatúbela, que esta vez vendrá de la mano de Zoë Kravitz.

Como en el primer teaser, el tráiler de The Batman está musicalizado con "Something in the Way" de Nirvana y nos muestra un Batman gótico, endurecido y que se autoproclama como la venganza en sí misma.