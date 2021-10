Johnny Combo: “Los artistas creamos puentes, cruces y apuntalamientos reflexivos”

Con el fin de dar a conocer a distintos protagonistas del arte en San Juan, la sección “Varones en Vanguardia” presenta en esta oportunidad a Johnny Combo, el diseñador y artista visual parte del staff de “Resguardo” el laboratorio de indumentaria responsable de vestir a reconocidos artistas locales.

En el comienzo de la entrevista Combo habló de sí mismo y dijo a Diario 13 San Juan: “Me presentaría cómo Johnny Combo, artista y diseñador, que ama los desafíos, como persona que disfruta acompañar y escuchar. Soy detallista, tranquilo, autoexigente, curioso y mediador”.

Johnny se dio cuenta de su pasión por el arte cuando dibujaba sentado en la falda de su papá: “A los 14 años arranque estudiando artes. Estudie 4 años arquitectura, luego me pase para Artes Visuales y Diseño de indumentaria... Me di un abrazo, en artes me salvaron la vida y el corazón”, reconoció Combo.

Celebrando el nacimiento de “Resguardo” hace tres años, el entrevistado recordó cómo surgió la magia entre él y sus socios: “Es un hermoso accidente, me crucé con unos seres muy hermosos, conocí a Andrés que es diseñador gráfico y Mabi diseñadora de indumentaria. Luego continuamos con ella y hoy somos eso que tanto soñamos. La pasamos divertido en el medio del caos, creo que es lo más potente que tenemos”, comentó Johnny acerca de Duende su socia actual.

Los incentivos y el proceso creativo son esenciales a la hora de elaborar un concepto, una idea y sobre qué lo inspira Combo dijo: “Mi proceso cuenta de varios estímulos como la música y demás viajes. Siempre nace desde inquietudes poéticas del palo del arte para llevarla después pasar al diseño. La idea surge siempre desde una problemática de diseño que busca lindar con el mundo del arte, un híbrido conceptual que termina en un espacio habitable para el usuario, una prenda posible”, dijo el entrevistado.

Con muchos proyectos en mente luego de tres años de trabajo ininterrumpido en Resguardo, Johnny realizó un balance de lo vivido y dijo: “Lo bueno es que mejora día a día nuestra poética y nuestras resoluciones constructivas. No somos compañerxs de laburo, somos una manada, una pandilla que se apuntala”, comenzó diciendo y luego sumó: “Lo malo es que abrimos mucho nuestro espacio a proyectos ajenos. Nos perdemos mucho en el servicio y nos olvidamos del hacer producto... Somos muy flexibles con todo. Y a nivel comunicación, necesitamos reforzar los vínculos en las redes”.

Trabajar en San Juan a veces tiene sus complicaciones y Combo comentó al respecto: “Es muy complejo, no hay mucha comunicación respecto a lo que debe ganar un artista por su trabajo. Cuesta que las personas entiendan que trabajamos. Lo que hacemos no es un hobbie es nuestro trabajo. Necesitamos mucho apoyo del Estado y demás entidades, generamos poéticas reflexivas, que plantean problemáticas. Los artistas somos muy necesarios creamos puentes, cruces y demás apuntalamientos reflexivos, que son urgentes en tiempos de pandemia y sobre información digital”, precisó.

Acerca de las cosas pendientes a nivel laboral el artista comentó: “Mi proyecto de vida nace en el acompañar a otrxs. Trabajo en eso siempre. El secreto está en el otrx. Constantemente me encuentro en el reflejo del otrx. El arte y el diseño me sirven para habitar al otrx. En ese plan me encuentro”.

Con muchos sueños pendientes Johnny Combo cerró la entrevista enumerando qué cosas quiere hacer: “Viajar a Disney en un crucero. Tener un emprendimiento en el que pueda visibilizar la obra de otrx. Financiar las obras de lxs mejorxs artistxs del condado y coleccionar obras de arte y diseño local”.