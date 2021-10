Kbsonia lanzó su nuevo videoclip “Nada”

Este 15 de octubre y luego de anunciarlo en sus redes sociales, Kbsonia presentó su nuevo video clip de la canción “Nada” del álbum “Tu futuro”.

En comunicación con Diario 13 San Juan, la sanjuanina se mostró feliz por la repercusión del video y el profundo mensaje de la canción que tuvo como destinatario un amigo de la cantante.

“Este video tiene un valor sentimental muy fuerte para mí porque creo que es una de las primeras veces que le escribo a alguien en especial. Se lo compuse a un amigo en un momento en el que él estaba mal emocionalmente al punto que no quería vivir. Esa fue mi manera de transmitir a través de la música fuerza y decirle que había mucha gente esperándolo”, comenzó diciendo la artista.

Luego agregó: “A mi amigo le encantó la canción en su momento pero no le dije hasta hace poco que esa canción era para él, quería esperar a que estuviera bien. Creo que ´Nada´ es una canción muy fuerte que despierta sentimientos y cuando se publicó el video recibí muchísimos mensajes de gente a quienes le había hecho bien la canción”.

“Como artista me llena el alma, me emociona, me da fuerzas para seguir adelante y que la música llegue de alguna manera y sane”, explicó la entrevistada.

“Nada” fue posible gracias a:

Producción: Tres domingos y El azote cine

Producción: Caro Costa

Dirección: Facundo Bustamante

Cámara y Fotografía: Oscar Díaz, Agostina Poblete

Arte: Romina Rosales

Peinado: Duende Braider

Maquillaje: Paula Peralta

Vestuario kb: Resguardo

Actriz: Eugenia Arias

Edición: Facundo Bustamante

Color: @brayan_sticks

Prensa: Somos boca floja

Agradecimientos: Dirección de Parque Presidente Sarmiento

Músicxs: Voz principal invitada: Pablo "LANGUZ" Salla Batería: Matías Inostroza Bajo: Diego Vega Guitarras: Willy Herrera Teclas: Fago Coros: Tatiana Astorga, Fago Producción: Fago, Rodrigo Collado Grabado y masterizado: @elbonsaiestudio