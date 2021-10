El dibujante inglés que vino de turista y se enamoró de Córdoba

“Vine con la intencionalidad de cortar el cordón umbilical con el país natal que era Inglaterra”, comenzó Hameed Khan, con una tonada cordobesa casi natural, adoptada por los años de residencia en esa provincia. Acompañado de una amiga, con el propósito manifiesto de hacer turismo, pero con una idea latente, el inglés decidió quedarse a vivir en al país. “Mi papa era de Pakistán y también había hecho lo mismo, se había ido de Pakistán a Inglaterra cuando se casó con mi mama y nunca más volvió para allá”, contó Kha.

Luego de algún tiempo en Argentina, Hameed pudo conseguir trabajo en la revista de humor gráfico Hortensia, un icono de la idiosincrasia cordobesa desde hace 50 años, “es el sueño de pibe”, dijo sonriendo. El dibujante tuvo el gran desafío de introducirse en el humor nacional, con lo que implica, con la dificultad del idioma. “Estaba muy agradecido porque me dejaban hacer cualquier delirio. La gente en la calle me decía, han, no entiendo nada de los que haces pero gracias igual”, dijo y se mostró agradecido.

Hameed Khan consiguió el trabajo luego de que Roberto López, más conocido como Viuti, dibujante de La Nación y de Hotencia falleció. “Yo hacia todos chistes mudos porque no sabía escribir bien castellano y Roberto di palma que era el editor me dijo que ya tenían alguien que hacia humor mudo,’ te vamos a tener en cuenta’. Y a los meses empezaron a publicar muchos dibujos míos y ahí me enteré que Viuti había muerto.