Echega: “Ser mujer y artista me parece un combo perfecto”

Histriónica, actual, talentosa y sin filtro Valentina Echegaray más conocida en el ambiente musical como Echega se sumó a la propuesta de Diario 13 San Juan y habló de su vida, su pasión y sus proyectos luego de la pandemia por el coronavirus.

Intentando definirse a sí misma la artista dijo: “Soy Echega, a veces soy Valentina Echegaray. Me defino como inquieta, intensa, sensible, solidaria, amante de la libertad y acuariana”, dijo la entrevistada.

Acerca de su pasión por la música y sus comienzos la artista detalló: “Desde muy chica me llamó la atención el arte, bailaba, cantaba, actuaba, ese era mi modo de jugar. Me salía muy bien desde el instinto, desde mi naturaleza, siempre me sentí muy libre y tuve la suerte de que mis padres me incentivaran esa parte, fui a varios institutos a aprender”, comenzó diciendo Echega.

Luego agregó: “Además en mi familia hay varios artistas que me inspiraron, me enseñaron y animaron. En casa se escuchaba muy buena música, no habían redes, pero estaba la colección de discos de mi viejo que era una locura. Me acuerdo de varias siestas descubriendo musiquita, fueron momentos mágicos”, recordó.

Interesada en la experimentación musical Valentina dijo: “Creo que no podría definir un estilo propio, pruebo muchas cosas, me gusta explorar diferentes géneros y estéticas. Soy versátil. Y pienso que las etiquetas dependen de muchas cosas, tanto de la mirada de quien define como del contexto cultural, social y desarrollo en el ámbito artístico”.

Con muchos proyectos por delante la artista sanjuanina acaba de presentación su nuevo EP -que ya puede escucharse en Spotify- y el 30 de octubre la artista se presentará en el Teatro del Bicentenario: “Estoy muy emocionada, es mi primer presentación en un teatro. Voy a tocar con banda, la conforman tremendos músicos amigos, muy talentosos. El show lo abre Santi Dávila con ´Curcumia´, artista que admiro y quiero mucho, me dijo que me daba una mano, y está poniendo su corazón y energía para que todo salga perfecto, estoy muy feliz y agradecida”, comentó.

Luego dio más detalles al decir: “El show va a ser muy hermoso, estamos laburando un montón, hay mucha gente detrás de este proyecto. Voy a presentar ´Dame 5´, nuevo single de mi nueva etapa, el primer adelanto de lo que será mi próximo disco con grandes reminiscencias al R&B, el Soul y el Funk. Se trata de una canción reflexiva que cuenta como la sociedad y la cultura del patriarcado oprimen mediante absurdos mandatos los deseos y los anhelos de las mujeres que se ven inmersas en la crianza postergando sus sueños e inquietudes personales”, comentó entusiasmada Echega.

Feliz por su conquista en la música, Valentina se refirió a cómo es ser artista en San Juan y dijo: “Claro que es fácil ser artista acá, tenemos mucha gente en la provincia súper talentosa y trabajadora, tenemos un circuito de lugares para tocar muy amplio con muchas opciones, desde bares hasta teatro y eventos del gobierno. Hay muchos estudios muy bien equipados donde se puede grabar a nivel profesional. Contamos con asociaciones que nos contienen y nos impulsan como la Asociación de músicas de San Juan y la OMA”, comentó y luego expresó: “Ser mujer y artista me parece un combo perfecto, más en esta época donde los derechos y el empoderamiento de las mujeres están más firmes. Los prejuicios existen en cualquier ámbito y en todos los géneros. En la historia de la música se puede ver como un montón de mujeres pudieron llegar lejos sin necesidad de una ley de cupo, me enoja que nos sigan señalando como débiles, eso no existe. El poder está dentro de nosotres, los paradigmas sociales influyen solamente si los creemos, estos últimos años se desconstruyó mucho y eso me alegra”.

Luego de varios meses sin actividad por la pandemia del coronavirus, Echega relató cómo fueron sus meses sin poder subirse a los escenarios: “Escribí mucho. Me reseteé también. Tenía dos discos y un single subidos en las plataformas virtuales y los borré porque no tenían la calidad que podía alcanzar como artista, soy muy autoexigente y ya que puedo hacer llegar mi arte a todo el mundo, quería sonar lo mejor posible”, recordó.

“Empecé a trabajar a distancia con productores que admiro un montón, como Joaquín Plada, Joaquín Vitola, Marcelo Delgado, Eugenio Chuke, Fresco, Marto Aguilar y Julian Baglietto. Tremenda experiencia. Mi invierno fue soñado, fui a una especie de Camp Rock (Crossfit Creativo), conectando con artistas de la ostia, siento que la pandemia fue abrir un portal, fui muy hacia adentro. Pude conectar conmigo y con mi música a un 100 %”.

La llegada de las flexibilizaciones a los protocolos sanitarios existentes dieron un respiro a los artistas que pudieron salir a reencontrarse con su público: “Fue muy esperado y muy liberador. Amo el laburo de adentro, en el estudio con mis auris creando. De repente poder transmitir eso te expande y recarga como artista. Es placer”, dijo la cantante y luego contó acerca de su viaje a Mendoza: “Sí! Estuve a cargo de una gira, vinieron dos amigas músicas desde Buenos Aires, Jimena Gonik y Catalina Bayá. Tocamos en Mendoza, en el Sushi Club y El Botellón, nos recibieron muy bien, fue una experiencia muy linda. Pude desempeñarme como productora, manager y organizadora. Después vinimos a San Juan, tocamos en Sushi Club, la Salmuera y Mamadera Bar. Las giras son intensas, se remueve mucho, hubo muchas emociones y mucho aprendizaje a nivel personal y a nivel artístico. Me acompaño Juanchi (Solo Juan), un artista y amigo que nos brindó mucha seguridad para encarar esta gira”, recordó.

Acerca de sus nuevos proyectos y cómo termina este 2021 Valentina comentó: “Hay mucho por sacar, como ya les dije, en pandemia escribí un montón, hay muchas canciones que quieren salir a luz jaja. Se viene un EP de 3 canciones producido por MUT studio, se vienen más videos. La rueda ya está girando y no pienso frenar. Creo que cuando alguien hace las cosas desde el amor el resultado es ese mismo amor pero multiplicado, y eso me llena de ganas, no solo de ganas de desempeñarme en el arte, si no también ganas de levantarme todos los días y dar lo mejor de mí en todos los ámbitos de mi vida. Además, mis hijes me ven feliz y la energía se contagia”.

“Mi sueño es que todos puedan descubrir su pasión, la puedan desarrollar y se animen a trabajar en eso, es muy reconfortante. También sueño con una sociedad más empática, con menos etiquetas y más amor”.