Vuelve Lollapalooza Argentina y los fanáticos deliran

Este jueves se conoció la noticia del regreso del show Lollapalooza en 2022. El espectáculo fue suspendido por la pandemia del coronavirus y ahora se conoció la noticia de la nueva edición para el año próximo.

La organización del evento anunció las nuevas fechas de su reprogramado festival que será del 18 al 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y entre las figuras que dirán presente se destacan Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, A$ap Rocky, Phoebe Bridgers, Martin Garrix, Doja Cat y Machine Gun Kelly.

Las entradas estarán a la venta a partir del martes 16 de noviembre del 2021 a las 10 a.m. a través de All Access. Además de las mencionadas estrellas, el Lollapalooza contará con la presencia de Jane's Addiction, Babasónicos, El Mató a un Policía Motorizado, C. Tangana, A Day to Remember, Jack Harlow, Khea, Idles, Alessia Cara, Remi Wolf y artistas que están pisando fuerte en la escena local como Nicki Nicole, Duki, Bizarrap, Wos, Louta, L-Gante, Clara Cava, Las Ligas Menores y Lucía Tacchetti.

La idea original era realizar la nueva edición del Lollapalooza entre el 26 y 28 de noviembre de este año, pero las medidas que rigen actualmente no permiten que esto pueda llevarse a cabo y es por esa razón la elección de marzo del próximo año. Todas aquellas que ya habían adquirido las entradas podrán utilizarlas en las nuevas fechas.

Cambio de entradas

Los que quieran cambiar las entradas para otro día podrán hacerlo. Aquellas personas que compraron entradas diarias podrán solicitar el cambio de día a partir del jueves 28 de octubre de 2021 al domingo 14 de noviembre de 2021 inclusive, siguiendo el procedimiento descripto en All Access.

Devolución de entradas

Las personas que deseen solicitar el reembolso de su/s entrada/s podrán hacerlo a partir del jueves 28 de octubre de 2021 al domingo 14 de noviembre de 2021 inclusive, siguiendo el procedimiento descripto en All Access.

