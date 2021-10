El día que Mercedes Sosa invitó a tocar a un guitarrista sanjuanino

Se trata del reconocido músico Rolando García Gómez, el titular del Complejo Auditorio Juan Victoria, que este jueves reabrirá sus puerteas luego de varios meses de reparación por el terremoto de enero. En una entrevista en Compacto 13, brindó detalles de aquella noche mágica de un 4 de octubre año 2006 en que la ‘Negra’ Sosa lo invitó a tocar.

Luego de intentar en varia oportunidades, Rolando García cumplió el sueño de muchos al subirse con su guitarra al escenario de Mercedes Sosa, en lo que fue su último concierto en la provincia. El músico conto que hace muchos años conoció al guitarrista de Mercedes en Perú, al cual le entregó un disco, “la intención era que ella grabara un tema de autores sanjuaninos”, dijo García quien no pudo confirmar que el material llegó a las manos de la ‘Negra’.

Luego de un tiempo, en una gira de actuaciones Buenos Aires, Acompañando a Susana Castro, pasaron por Radio Nacional a un programa de Miguel Ángel Gutiérrez, que era el animador de Cosquín, a quien se encontró en San Juan un año después quien le dijo: “Rolando, necesito que me des un disco porque yo se la voy a dar a Mercedes Sosa porque vos tenés que ser su guitarrista”, cosa que a Rolando le parecía una locura.

Sin embrago, lejos de ser una locura, pasaría un año más para que el sanjuanino pudiera cumplir un gran sueño. Al año siguiente Mercedes Sosa anuncia un concierto en San Juan, según contó el entrevistado, una de las personas que gestiono la posibilidad de que Rolando pueda tocar con Mercedes fue Rosita Amín que se encontraba trabajando en Estudio País con Juan Alberto Badía. “Ella siempre apoyaba a los músicos de san juan, era como un correo que recibía material de sanjuán y lo distribuía. Ella hizo alguna gestión para que yo me pudiera contactar con Mercedes”, reconoció el titular del Juan Victoria.

Contó además que desde diario de Cuyo le preguntaron a Mercedes cómo veía la posibilidad de tocar con un músico de Mendoza y “ella dijo para que van a traer de Mendoza si voy a San Juan”, declaró. En aquel momento se contactaron desde la redacción de Diario de Cuyo mostrándole el correo que le había llegado al a producción que se querían contactar conmigo. “Me dijeron que me iban a llamar, y el llamado no llegaba nunca. Me fui a Jáchal, fuimos al anfiteatro tocamos con el Cuqui Vega y yo me iba a quedar a escuchar”, expresó Rolando García, que no imaginó que a la llegada de Mercedes lo llamaron para que fuera a conocerla. “Entre y estaba ella ahí, casi me muero, y ella me dice. Maestro, usted querrá hacerme el favor de acompañarme con un tema”, dijo emocionado.

Recordó que también conoció al hijo de Mercedes, Fabián Matus, quien lo sorprendió con una anécdota familiar. “Nosotros todos los domingos con la mama escuchamos tu disco”, Dijo Matus y continuó, “vos grabaste en ese disco un tema que el Cuchi Leguizamón le dedicó a ella, ‘Si llega a ser tucumana’. Una canción que Rolando había grabado por accidente, según el sanjuanino.

El acontecimiento resultó trascendente no solo para él, sino para muchos músicos de San Juan. “Daniel Días del grupo Días Heredia me dijo que por un momento todos se metieron en mi guitarra para acompañar a la Negra Sosa, ese gesto de los músicos fue muy importante, eso para mí fue muy fuerte”, finalizó el García.