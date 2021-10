René Favaloro tendrá una serie que relatará su vida

En el auge de las series que cuenta historias de celebridades argentinas, se conoció la noticia de que René Favaloro, fallecido en 2000, tendrá su biopic.

Basada en el libro de Pablo Calvo, la historia relatará el aporte del profesional a la medicina pero aún se desconoce quiénes formarán parte del elenco, su fecha de estreno o por qué plataforma se transmitirá.

La productora nacional Pampa Films se encuentra trabajando en la vida del cirujano argentino que innovó la medicina mundial con la técnica del by pass coronario y que se suicidó en el año 2000 de un tiro en el corazón.

"Contar su historia es contar también la de la Argentina, que es un personaje en sí mismo, con su idiosincrasia y su vertiginosa realidad", dijo Cabe Bossi, uno de los responsables de la productora.

René Favaloro se recibió joven de médico y su mayor hito llegó en el año 1962 cuando, mientras realizaba una residencia en la clínica Cleveland del estado de Ohio, Estados Unidos, revolucionó la cardiología mundial al crear el "by-pass coronario" que posteriormente permitió salvar millones de vidas en todo el mundo.

"Terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros, mis profesores, me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar. Prefiero desaparecer... A mí me ha derrotado la sociedad corrupta que todo lo controla", decía la carta que el médico dejó antes de tomar la decisión de suicidarse en el 2000.

