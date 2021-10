“Tears for fears” vuelve luego de 17 años

Luego de 17 años de silencio y para felicidad de sus fanáticos ochentosos, regresó Tears for Fears.

Responsable de éxitos como "Shout" y "Everybody Wants to Rule the World", los músicos decidieron volver a juntarse y luego de varios días encerrados en una habitación crearon un nuevo disco signado por las pérdidas y el paso del tiempo.

The Tipping Point, llegará el 25 de febrero del año próximo a través de Concord Records.

Será la nueva músico de los artistas desde 2004, año en el que estrenaron Everybody Loves a Happy Ending.

Como anticipo, ya se puede disfrutar del primer single que lleva el nombre del álbum y ha llegado con un nuevo videoclip.

Roland Orzabal y Curt Smith, regresan para demostrar que siguen tan activos y creativos como siempre, con sus inconfundibles voces un estilo único.

En una entrevista con Rolling Stones y luego de la muerte de su esposa Orzabal explicó: "Llegó en un momento en que mi esposa estaba muy enferma. Yo la veía convertirse en un fantasma de su persona anterior. Así que el narrador de la canción está en la guardia de un hospital mirando a la gente a punto de cruzar ese umbral que llamamos muerte".

El séptimo disco de la banda contó con la colaboración de Charlton Pettus, como en ocasiones anteriores y su sentido tiene que ver con las nuevas vidas de los músicos separados por mucho tiempo por la vida familiar ligada sobre todo, a los hijos.

"Tuvimos un acercamiento a los álbumes viejos en el sentido de que este disco necesita contar una historia, al mismo tiempo que tiene un lado A y otro B. Sentimos que 'Stay' tenía un efecto similar a 'Listen' de Songs From the Big Chair", explicó Smith sobre la nueva propuesta.