Agustina de Bomba Kill: “La mujer artista es todo lo que está bien”

Las mujeres pisan cada vez más fuerte en la escena artística local y, en esta oportunidad Agustina Dilelio se animó a la entrevista de Diario 13 San Juan para hablar de sí misma, sus proyectos y sus sueños.

“Soy Agustina, negra me dicen mis amigxs, soy autora y compositora de la banda Bomba Kill”, comenzó diciendo la entrevistada, luego agregó: “Soy una persona bastante seria, me gusta comprometerme en todo lo que hago, también me considero una persona terca pero sensible, y sobre todo muy compañera”, dijo definiéndose a sí misma.

Acerca de sus inicios en la música Agustina comentó: “Desde chica bailaba canciones de Shakira y las cantaba, me encantaba actuar y ser el centro de atención de mi familia. A los 15 años tuve mi primer guitarra, me la regalaron mis padres, y desde ese momento no paré. Escribía mis propias canciones y componía todo sola”, recordó la entrevistada.

“Referentes tuve muchos y tengo, pero en ese momento Nirvana era todo lo que estaba bien para mí. Siempre me daban ganas de escribir cuando los escuchaba, sentía que podía descargar todo ahí, en mis letras y así pasaba”, comentó la artista.

La formación que integra ganó un lugar protagónico en la escena local con letras cargadas de mensajes y poder: “Bomba Kill se formó en el año 2019, cuando conocí a mi compañero de vida y de banda Faku Bustamante. Teníamos ganas de armar algo nuevo y fresco, ahí también fue que nos contactamos con Vicky García mi amiga de toda la vida. Y nos dimos cuenta que éramos el trio perfecto para lo que queríamos crear”, detallo Agustina.

“El mismo año lanzamos nuestro primer single ´Que sea ley´, apoyando la despenalización del aborto, y después de eso no paramos, tocamos en muchos escenarios incluyendo el de la Fiesta Nacional del Sol. Seguido de todo eso sacamos nuestro segundo single ´Incierto´ que es una canción que hice plasmando toda la furia pero también con su lado sensible. Después sacamos ´No Desesperes´ la canción que más me gusta de todas. Creo que marcó un antes y un después en la banda, empezamos a armar nuestro propio camino y entendimos para donde queríamos atinar”, detalló la entrevistada.

Luego agregó: “Después de todo esto sale ´Animales´, nuestro cuarto single, fue una canción que siempre estuvo ahí y nunca terminaba de cerrar, siempre le faltaba algo y ese algo era Mama Ordan. Sacamos un videoclip tremendo que hicieron los cracks de el Azote Cine, invito a que los conozcan porque es una productora que está trabajando mucho con artistas sanjuaninos, es de otro level diría yo. Del video también participaron muchos artistas como: Kbsonia, Esha, Cande Mallea, Tatiana Astorga, Zyxela Mc, Canal 46, Resguardo Laboratorio, Pituca y muchísimos mas, agradecidxs con todos ellos”, comentó la cantante de Bomba Kill.

Sobre si es complicado vivir del arte en San Juan, Agustina dijo: “Creó que es difícil ser artista en general, pienso que no todos tuvimos la posibilidad de haber nacido en Buenos Aires, donde quizás las oportunidades se dan más rápido. Pero creo que hay que trabajar mucho para llegar a donde unx quiere, a nosotros no nos interesa ser famosos ni hacer ft con J Balvin, nosotros queremos llevar nuestra música a todos lados, porque el esfuerzo y las ganas de siempre estar pensando en crecer es reconfortante”, aseguró la cantante.

El rol de la mujer en esta sociedad que de a poco entiende el lugar que realmente merece puede, a veces, ser hostil dentro del proceso: “Creo que nunca me discriminaron por ser mujer artista, pero seguro que a muchas mujeres sí, eso no lo descarto. Pero la mujer artista es todo lo que está bien, una vez que te subiste al escenario sos vos y sos la mujer más empoderada que puede haber en el lugar, no importa nada”, manifestó.

El encierro de la pandemia por el coronavirus y la reciente salida a los escenario generaron diversas sensaciones en los artistas: “Durante la pandemia trabajamos un montón, y digo trabajando porqué estuvimos con lxs Bomba a full. Después del lanzamiento de ´Animales´ ya veníamos planeando nuestro próximo single con videoclip, y seguro un disco también (spoiler)”, detalló.

“Durante la pandemia también empezamos a armar un show, nuevo totalmente nuevo y fue lo que presentamos el 11 de noviembre en el Teatro Municipal. Es un formato nuevo donde nos acompañó Camila Bustamante en las teclas, Nicolás Marques en el bajo, y nuestras coristas Cande Mallea y Tati Astorga. Nuestro invitadx especial que abrió el show fue nuestro amigx Zyxela Mc. Tenemos bailarinas que encendieron a la gente. Una puesta de luces impresionante, visuales, una escenografía tremenda con algunos invitadxs que nos acompañaron en varias canciones. Fue muy raro volver al escenario después de todo, pero muy reconfortante”.

Casi al final de la entrevista Agustina habló sobre sus deseos y dijo: “Mi sueño x así decirlo, es seguir creciendo con Bomba, creo que es un proyecto que tiene todo para dar, queremos seguir produciendo y tocando, tenemos muchas ganas de salir a tocar afuera. Estuvimos en San Luis en el Festival Brutal y compartimos escenario con Nosotras Tan-Bien, La Skandalosa, Rayos Laser y muchísimos artistas. Fue un festival hermoso y nos tuvieron en cuenta y eso la verdad es zarpado. Así que queremos seguir metiéndole para llegar a todas partes llevando nuestras canciones”, cerró Agustina.