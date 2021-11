Reviví lo más bizarro de los 90' y los 2000': 'Forever locah' llega a San Juan

Cada vez son más las obras y distintos espectáculos que van llenando de cultura a la provincia de San Juan. Este mes de noviembre no será la excepción ya que aterriza en suelo sanjuanino "Forever Locah". Se trata de una experiencia cómica que hará recordar a todos los momentos más bizarros de la década del 90 y los 2000.

Nicolás Grimaldi, uno de los seis integrantes de esta cómica obra, contó en Sale Sábado todos los detalles de esta comedia. El artista reveló que llevan interpretando estos papeles desde 2019, siendo que son totalmente independientes. Con mucho esfuerzo lograron ir girando por distintas teatros durante distintas temporadas.

"Es una obra de teatro que surgió de la mezcla de sanjuaninos y porteños allá en Buenos Aires en 2019. Hicimos dos temporadas, estuvimos circulando por varias salas y la idea era estrenar la tercera temporada en el 2020. De hecho vine a San Juan en febrero unos días antes y después volví. Tuvimos una reunión en mi casa en marzo y 3 días después cerró todo. Quedó ahí media cajoneada, todo medio creado pero sin espacio para hacerlo", manifestó.

Sin embargo gracias a la disminución de casos de Covid 19 nuevamente quieren intentar concretar este tercer capítulo de "Forever Locah". Puntualmente sobre el contenido del show Grimaldi adelantó que se trata de una suerte de interpretación cómica de algunos momentos icónicos vividos en la República Argentina.

"Es una experiencia porque no vas a ver una obra con un guion normal, te vas a quedar pensando. Todo el tiempo te esta hiper estimulando. Son una serie de sketch de comedia que están todos unidos donde vas recibiendo un montón de cultura, situaciones y personajes icónicos de la década del 90 y el cambio del milenio. Lo particular de la obra es que no tiene escenografía, es una obra en la que esta una pantalla y nosotros que vamos entrando y saliendo", expresó.

Haciendo un pequeño "spoiler" el actor contó que uno de los momentos que se recordarán tendrán como protagonista a Fernando De La Rúa. Allí harán una parodia del momento en que el ex presidente se retiró en un helicóptero cuando el país se sumía en una grave crisis. También tendrán su momento Susana Giménez y Mirtha Le Grand.

Cabe destacar que quien tenga ganas de ir a reírse para pasar un buen rato, podrá hacerlo de manera totalmente gratuita. Esto se debe a que se decidió no cobrar entrada para el gran estreno del próximo martes 16 de noviembre a las 21:00 en el Teatro Municipal. Para quien no llegue a esa función podrá disfrutarla el próximo lunes 22 de noviembre también a las 21:00 en la Sala TeS, pero esta vez con una entrada de 400 pesos argentinos.