Billie Eilish le pone música a una película de Pixar

Pixar está trabajando en un proyecto completamente dirigido por una mujer. Se trata de Turning Red, la primera película en manos de una directora.

Según pudo saberse, la historia de Dinsney está ambientada en los años 2000 y su joven protagonista como sus amigos están obsesionados con una banda de chicos del estilo de Backstreet Boys denominada 4*Town.

Según el medio Stereogum, todas las canciones del repertorio de la banda fueron escritas por Billie Eilish y su hermano Finneas.

Los fanáticos de los artistas esperan ansiosos el estreno del largometraje animado. En el nuevo tráiler de la entrega, el tema que más suena de fondo es "It’s Gonna Be Me", single de Nsync que formó parte de su disco No Strings Attached (2000).

"Mei Lee es una chica de trece años, confiada y bobalicona, dividida entre continuar siendo una hija obediente y el caos de la adolescencia. Y por si los cambios en sus relaciones, en sus intereses y en su cuerpo no fuesen suficientes, cada vez que se emociona demasiado —lo que para un adolescente es prácticamente SIEMPRE—, se convierte en un panda rojo gigante".

Se trata entonces de una historia bastante similar a lo narrado en La Metamorfosis de Franz Kafka, pero con el habitual sentido del humor y la ternura que suelen desplegar las películas del popular catálogo de Disney/Pixar.

Fuente: IndieHoy