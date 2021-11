30 años sin Freddie Mercury

Este miércoles 24 de noviembre los fanáticos de Queen recuerdan a Freddie Mercury a 30 años de su muerte.

Hoy, hace 30 años, nos dejaba Su Majestad Freddie Mercury. La leyenda. pic.twitter.com/UNh5ckXUHe — Multiverso (@MultiversoTM) November 24, 2021

El fallecimiento del vocalista de la banda británica Queen, Freddie Mercury, murió por una bronconeumonía asociada al VIH.

Considerado como uno de los músicos más admirados de la historia, Mercury impactó por su capacidad vocal, su talento al piano y en la composición y su puesta en escena atrayente y carismática puesta en cada show.

Freddie Mercury uD83DuDDA4

5th September 1946 - 24th November 1991



(Photo: Shinko Music Japan) pic.twitter.com/CHO4hqjipD — Queen (@QueenWillRock) November 24, 2021

Una bronconeumonía asociada al sida causó su muerte, pero no acalló su voz, viva, junto a su recuerdo, en temas como 'Bohemian Rapsody' o 'Somebody to Love', entre otros.

Como era de esperarse en las redes sociales no dejaron pasar la triste fecha con homenajes, fotos y recuerdos del músico.

30 años sin #FreddieMercury. Nuestro humilde homenaje corralonero. pic.twitter.com/lvYV0uTrBb — Corralón Ciudadela (@CorralonC) November 24, 2021

30 años de reinado Made in Heaven uD83DuDC51 #FreddieMercury pic.twitter.com/pWvy2zBR1v — Costhanzo (@Costhanzo) November 24, 2021