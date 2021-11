Giselle Slavutzky: “Las mujeres libres nos las ingeniamos para crear oportunidades”

Siempre atenta y dispuesta a los desafíos, Giselle Slavutzky habló con Diario 13 San Juan y se animó a ser una “Mujer Activa”.

En su presentación, la artista local dijo: “Soy Giselle Slavutzky, investigadora, gestora cultural, artista, feminista y peronista”. Luego invitada a definirse con cinco adjetivos, la entrevistada enumeró: “Idealista, trabajadora, impulsiva, compañera y solitaria”.

Con una formación integral en todo lo relacionado al arte, Giselle relató sus comienzos: “Crecí en la danza, bailo desde muy chica y siempre estuve enamorada de lo que sentía cuando bailaba. Pero creo que me di cuenta de que era mí pasión, vocación y el trabajo que elegía, en el año 2011 cuando tuve un accidente importante y lo único que me atormentaba era que por un tiempo no podría bailar”, recordó.

Luego agregó: “Me formé en danza clásica y modern jazz en Studio Uno hasta el 2000. Luego estudie Ciencias Políticas y estuve unos años abocada a eso. Volví a bailar en el 2007 y en el 2008 gané una beca en la Fundación Julio Boca donde conocí a David Señoran y su propuesta de danza contemporánea. Con él estudié varios años, entre el 2010 y 2014 cuando estudié un posgrado en Gestión Cultural en Buenos Aires. Luego de mí accidente en el 2012 incursione en las danzas de matriz africana, primero y en el 2013 en el candombe afrouruguayo y en las danzas de los Orixas”, detalló la artista.

“Entre el 2013 y el 2018 sumé la percusión y acercamientos a la actuación, al teatro y la performance. En el año 2018 viajé a Cuba a estudiar la maestría en Estudios Teóricos de la Danza y también me introduje en el folclor yoruba, la Técnica de Danza Moderna cubana y la rumba. En el medio de todo eso, intentando aprender a cantar”, comentó la entrevistada.

Sobre sus motivaciones y maestros, Giselle relató: “Mi referencia más fuerte es Silvia Citro, investigadora y performer impulsora de los estudios desde los cuerpos en Argentina”.

Con innumerables experiencias y su paso por cientos de escenarios, la bailarina detalló un momento especial en su carrera: “El recuerdo más importante que guardo como bailarina fue mí participación en la obra ´Absolutas´, dirigida por mi hermano de la danza, Raúl Manzano. En esta obra compartí escena con Marian Abraham, Natalia Luna, Alejandra Lloveras y Julia De Nardi. Creo que fue un antes y después. Recuerdo que la semana previa al estreno, presenté mi renuncia al trabajo que tenía en ese entonces en el Senado de la Nación”, comentó.

Con muchos proyectos en mente pero uno concretado, la actriz presentó este viernes 26 y sábado 27 en la sala El Avispero su nueva obra adaptación: “Episodio III es una bioficción en la que utilizo como excusa al ballet GISELLE para hablar de un montón de cosas que no tienen relación entre si más que en mi historia. La idea surgió en conversaciones con Mercedes Rivero Prolongo, con quien hicimos 3 cumbias y 2 ´Yoli Lan´ hace unos años y la urgencia que sentíamos de seguir hablando y bailando cumbia. Esto se cruzó con la situación real de que mi nombre es Giselle, que mi mamá eligió el nombre por el ballet, que siendo bailarina jamás bailé ese repertorio y que es una historia tristísima de amor romántico. Con esta info y algunos caprichos que tenía le pedí a Rein Sosa que escribiera una obra de danza y luego a mi hermano Benjamín que me ayudara a conseguir fondos para realizarla. Después les dije a Julia De Nardi y Flavia Moncunill, amigas y compañeras de militancia, ´che les pinta que hagamos un obra de cumbia?´ dijeron que sí al toque. Ahí le llame a Mifi Segovia y le propuse el rol de Mirtha. Y lo demás fue medio como decantando en la medida que conseguimos algo de dinero”, recordó Giselle entusiasmada por el nuevo desafío.

El feminismo y los logros conseguidos por las mujeres en los últimos años marcan a la entrevistada a fuego quien no dudó en hablar de la realidad que se vive en San Juan: “Es muy difícil ser una mujer libre en San Juan, en la Argentina y en el mundo. Y particularmente es muy difícil ser una mujer con un cuerpo no hegemónico en el mundo de la danza. Pero allí donde hay condiciones, las mujeres libres nos las ingeniamos para crear oportunidades. Siempre cuento a quienes me preguntan por la gestión que soy gestora por necesidad y urgencia ya que si yo no generaba los Espacios para que mi cuerpo fuera posible, estos no se abrirían solos”, dijo Giselle.

“Llevo varios años detrás de escena, digamos que ´Episodio III´ es mi regreso a la escena independiente luego de ´Absolutas´, más allá de participaciones como bailarina de danzas populares en contextos de carnaval y de calle o de participaciones y colaboraciones más esporádicas. Puedo admitir que estoy nerviosa y ansiosa. La pandemia es un plus”, comentó.

Acerca de los planes a futuro la artista dijo: “Los proyectos que estoy persiguiendo son más bien colectivos: sacar la ley nacional y provincial de danza y que se cree la carrera de Danza en la universidad pública”, detalló.

En el final de la charla, Giselle no dudó en revelar un gran anhelo por el que trabaja con su arte para poder lograr: “Mi sueño es que tiremos el patriarcado y que reinen en el mundo el amor y la igualdad”.