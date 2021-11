Netflix anunció sus próximos estrenos

A punto de comenzar el último mes del año, Netflix anunció algunos de los estrenos previstos para lo que queda del 2021.

Series

1 de diciembre

JoJo's Bizarre Adventure - Temporada 5: Estados Unidos, 2011. Después de verse involucrada en un accidente de auto con su novio, Jolyne Cujoh cae en una trampa y la sentencian a quince años en la prisión estatal de máxima seguridad correccional Green Dolphin Street, también conocida como «el Acuario», en la Florida. Al borde de la desesperación, recibe un colgante de su padre que despierta en ella un poder misterioso. Un mensaje de un chico que se aparece ante Jolyne, una serie de sucesos inexplicables, la horrible verdad que le cuenta su padre durante una visita, y el nombre DIO... ¿Podrá Jolyne salir algún día de este océano de piedra al que llaman una prisión?.

Perdidos en el espacio - Temporada 3: En la tercera y última temporada, los riesgos son aún mayores, y los instintos de supervivencia de la familia Robinson se pondrán a prueba una vez más. Tras un año atrapados en un planeta misterioso, Judy, Penny, Will y el robot deben guiar a los 97 jóvenes colonos en una desgarradora evacuación del lugar, no sin que antes se revelen secretos que les cambiarán la vida. Entretanto, John y Maureen, con Don a su lado, deben superar situaciones agobiantes para lograr reunirse con sus hijos. Los Robinson tendrán que lidiar no solo con el desafío emocional de estar perdidos, sino también de estar separados de los que aman.

3 de diciembre

La casa de papel - Temporada 5, volumen 2: La muerte de Tokio cayó como un baldazo de agua fría para la banda del Profesor. En el último tráiler, se observa cómo un auto rojo se acerca a los exteriores del Banco de España y cómo la seguridad abre paso para su ingreso al recinto, donde sus compañeros aguardan por él. Mientras tanto, vemos a un Palermo un tanto pesimista: "dudo mucho que podamos salir de acá". ¿Lograrán su hazaña los atracadores?

Películas

1 de diciembre

El poder del perro: Phil Burbank es un carismático ranchero que inspira miedo y admiración en quienes lo rodean. Cuando su hermano trae a casa a una nueva esposa y al hijo de ella, Phil se dedica a atormentarlos hasta que la posibilidad del amor lo invita a abrir su corazón.

2 de diciembre

Soltero en Navidad: Desesperado por evitar que su familia juzgue su perpetua soltería, Peter (Michael Urie) convence a su mejor amigo Nick (Philemon Chambers) de acompañarlo durante las fiestas navideñas para fingir que son pareja. Pero cuando la madre de Peter (Kathy Najimy) le organiza una cita a ciegas con su atractivo entrenador, James (Luke Macfarlane), el plan se sale de control.