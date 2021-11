Emiliano Voiro: “El escenario es mi lugar en el mundo”

Dinámico y multifacético, Emiliano Voiro se sumó a la propuesta de Diario 13 San Juan y aprovechó la ocasión para contarnos de su vida relacionada al arte y la pasión que siente por lo que hace.

El actor habló de sí mismo y dijo en el comienzo de la entrevista: “Soy Emi Voiro, actor, artista escénico ahora, teatrero y diseñador lumínico de la provincia de San Juan”, luego sumó: “Soy muy autoexigente y trabajador, responsable, pero también una persona muy calma y expeditiva”.

Acerca de sus comienzos en el ámbito artístico Voiro detalló: “Creo que la pasión misma por el teatro me la convido Kümmel… fui a su taller a probar si era el teatro... Oscar se encargó rápidamente de contagiarme su amor por la disciplina, no solo con sus clases y pedagogía, sino más bien convidándome sus anécdotas y experiencias... él lo hizo muy bien, para que descubriera que el escenario era y es mi lugar en el mundo”.

“Mi formación inicialmente fue con Kümmel en el Instituto Goethe, y como referente inspirador también está el. Después me he perfeccionado en distintas disciplinas con diferentes maestros como Oski Guzmán, Guillermo Angelelli, Cristina Moreira, Federico León, Silvia Quirico, entre otros”, comentó Emiliano y agregó: “Sin embargo mi formación se ha hecho desde el quehacer teatral...y mis referentes verdaderos son mis compañeres y pares de San Juan. Tuve y tengo la suerte de haber trabajado casi con toda la comunidad teatral de mi provincia a veces desde dentro otras desde fuera de la escena, pero compartí en mi camino producciones casi con todes, directores noveles y de extensa trayectoria, y allí, del trabajo del compañere... si uno está atento es donde más se aprende”.

San Juan sigue apostando al arte pero a veces el camino no resulta llano en todo el proceso y sobre esto Voiro comentó: “Creo que ser artista es fácil y difícil en San Juan y en cualquier parte del mundo, siempre depende de con que lupa se mire, no sé si sea más difícil que otros oficios, por un lado está la precarización o la falta de contención de las disciplinas artísticas sí, pero a su vez no estoy seguro si se dejen contener y domar, creo que esa ausencia de márgenes hacen también al arte y al artista”, reflexionó. “Por otro lado si hay una mirada de la sociedad para con les artistas, y un prejuicio quizá para quien elige serlo, ´de que hay que ser valiente para dedicarse al arte´... Pero hay muchas aristas para debatir que involucran esas decisiones y su contexto para mí hay que ser valiente abordar la vida que uno eligió, en esas elecciones siempre hay pros y contras, y siempre donde uno gana también está perdiendo”, dijo el entrevistado.

Entre sus otras pasiones el artista se refirió a la música y dijo: “Hace algunos años me nació la necesidad de expresarme también con la música, no es nuevo...había estudiado de joven canto como una herramienta para el actor, y ya a algunas obras que dirigí o que tuve más injerencia les había trabajado sus bandas sonoras...en la pandemia convoque a Nicolás Rodríguez colega actor, director y músico para escribir un unipersonal, ese objetivo tuvo una mutación rápida en la composición de canciones de mi primer disco que se encuentra en sus últimas etapas de mezcla y masterización para salir a la luz. Fue sorpresivo e inesperado. Sin embargo no descarté la idea del unipersonal con el que también avancé un poco por mi cuenta. Mientras realizaba ensayos virtuales de otra propuesta en la que me desempeño como actor y fui el coordinador general de la Fiesta Provincial 2020 que se realizó en formato virtual”, dijo acerca de sus múltiples actividades.

La llegada de las flexibilizaciones luego de varios meses sin poder accionar por la pandemia del coronavirus, permitió el encuentro con el público presencial y sobre ese momento Emiliano respondió: “Participé de la primer función presencial post-pandemica en San Juan, recuerdo que con la voragine de las tareas, no fui muy consciente durante el espectáculo y cuando el público ya había abandonado la sala, y ya habíamos desmontado la obra...me largue a llorar de la emoción. Después me tocó desde la escena con mi unipersonal ´El corazón delator´ y la verdad fue muy emotivo y lo sigue siendo encontrarse de nuevo con el espectador, en la comunión del hacer. Lo pienso, lo escribo y me emociono otra vez”, recordó el actor.

Casi al final de la charla, Voiro se refirió a sus planes relacionados al arte: “Los proyectos más bien personales, porque en verdad participo en muchos que son más bien colectivos o yo estoy lugares más secundarios. Entonces los más bien "personales", son el lanzamiento de ´Laberintico´, y la presentación oficial del disco. Seguir trabajando con la obra ´El nombre´, que dirijo y que esta recientemente estrenada. Estrenar como actor la obra que estamos gestando con Marcelo Olivero y Ana Paula López. Seguir en escena con ´El corazon delator´, que ya cumplió 104 funciones, y en lo posible estrenar la obra que escribo sobre el mito del laberinto de Creta”, concluyó el actor.

Fotos de nota: Carina Coca y redes de Emiliano Voiro.