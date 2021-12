Vale Bitch: “Soy una mina que se apasiona por el arte”

Inquieta e histriónica Vale Bitch se sumó a las “Mujeres Activas” del Diario 13 San Juan para contarnos acerca de sí misma, su carrera de actriz, la radio y sus proyectos.

En el comienzo de la entrevista comentó: “Soy un alma sensible e inquieta… Entre muchas otras más, soy Géminis y eso lo dice todo!”.

Luego sumó: “Mi nombre es Vale Bitch, una mina que se apasiona por el arte, en todas sus expresiones donde pone a delirar el mar profundo de emociones que circundan su espíritu y el cuerpo. Soy extremadamente sensible, ansiosa, tímida, divertida, un alma libre, y buena compañera, al menos eso intento en mis círculos de estudio y laburo”.

Nacida en Buenos Aires, Bitch contó cómo llegó a San Juan y cómo se relacionó a la vida artística local: “Llegué a San Juan porque mi padre Juan, es sanjuanino y él añoraba mucho volver a su provincia. Nos vinimos a vivir aquí, con toda mi familia a la tierra de mis abuelos y familiares allí por el año 1991 a probar suerte, ya que en Baires el trabajo y la vida estaban muy difíciles. Pasaron los años y no nos fuimos nunca más. Voy a la city pero mi corazón está aquí, tengo todo lo que amo hacer acá, en éste desierto sanjuanino” dijo Vale sobre su llegada a la provincia.

“Mi pasión por la actuación empezó en la primaria desde muy chiquita, me sacaban de la clase la profe de música, y la de gimnasia, para armar diferentes actos, dónde yo actuaba, me gustaba estar armando cuadros de baile y pequeños sketch que estar tomando la clase de matemáticas. No me preguntes cómo pero yo sabía muy en mí interior que actuar, cantar y bailar era una forma de vida que lo elegía, y que de alguna manera iba a terminar haciendo eso que tanto me gustaba hacer. En 2016 entré a la carrera de teatro de la Universidad Nacional de San Juan, un amigo me avisó que se abría la carrera y no lo dudé fui y me inscribí. Y siento que fue un camino de ida, quedé impactada y todo en la carrera me hacía sentir que había encontrado mí lugar en el mundo. En 2017 vi en las redes sociales la convocatoria para el taller de teatro universitario y me inscribí sin ilusiones de quedar seleccionada y así fue, quedé y allí comencé este camino de poder realizarme en lo que tanto desee que es la actuación. Concrete un sueño, en hacer mí primera obra Noche de Epifanía, de Williams Shakespeare, dirigida por Ariel Sampaolesi. En ese lugar tan mágico que es el Avispero”, detalló sobre su formación y carrera teatral.

Vale también forma parte del staff del programa de Radio Nacional “Ni los chocos” con la conducción de Sampaolesi y relató cuál es su rol dentro del ciclo: “Todo comenzó como un juego tipo hacer una colaboración todos los lunes del 2020 en su programa contando sobre la vida de Britney Spears mí ídola adolescente. Finalmente en 2021 llegó una propuesta de acompañar a Ariel en el piso de la radio como co conductora aportando no sólo mí columna ´britnificada´, sino también con actualidad, cultura y espectáculos. La comunicación es algo que me fluye de manera natural, me gusta demasiado hablar, creo que si no estuviera estudiando teatro estaría estudiando comunicación es realmente algo que me encanta hacer y tener la oportunidad de estar frente al micrófono y contar sobre lo que me gusta, es un placer y una oportunidad enorme que valoro muchísimo”, dijo la artista.

Acerca de su preparación teatral, Bitch recordó su participación en el Taller Universitario dirigido por Ariel Sampaolesi y Daniel Zalazar: “Fue mi contacto más tangible con ese modo de prepararse en todo sentido en la artes escénicas. Fueron dos años donde la preparación física y creativa fue alucinante, un gran laboratorio donde ahí sentí realmente que estaba por el camino que necesitaba recorrer. Luego vinieron varias experiencias de talleres, en teatrinas y regionales que me aportaron mucho a mi formación como actriz de teatro independiente”, comentó y agregó: “Cada vez que puedo tomo talleres porque uno está constantemente aprendiendo y no hay techo al que se pueda llegar, hacer distintas capacitaciones con referentes de la provincia y con gente de afuera es enriquecedor en todo los aspectos. La formación, no sólo es autodidacta, se aprende mucho del intercambio de saberes con los propios compañeros porque somos un gran espejo de nuestros pares”, reflexionó.

La entrevistada comentó que su referente y guía artístico es Sampaolesi porque gracias al actor, Bitch se capacitó en varios aspectos: “Su cátedra cuerpo y movimiento en la facultad me abrió un camino al autoconocimiento y autopercepción de mis posibilidades creativas y físicas a niveles que antes no había experimentado. Tomar su taller fue un antes y después en mí formación actoral admiro su capacidad, su cabeza y la dinámica de trabajo que él propone. También me gustaría trabajar con excelentes directoras como Tania Leyes y Guadalupe Juárez Jofré”.

Vale Bitch forma parte del elenco de la premiada obra “Bardo Cabaret”, ganadora de la teatrina 2020: “Mi experiencia en Bardo Cabaret es bellísima, allí mí personaje Venus del Niquivil es onírica, sensual, y atrevida. Disfruto mucho mi personaje siempre al que siempre le estoy encontrando nuevas cosas para la escena. El trabajo colectivo que generamos fue un proceso de gran aprendizaje. Actuar, cantar, tocar y escribir para ésta obra fue todo un placer. Es una obra que es muy nuestra, el proceso tuvo que ver con nuestros sentires más personales y eso la hace muy particular. Además nos pasó que ganamos la teatrina de forma virtual y tuvimos que adaptarla para hacer funciones en plena pandemia”.

Luego de ser seleccionados como la mejor obra local, Bitch viajó junto al elenco de Bardo a la Pampa y allí, la actriz realizó otra presentación que fue muy aplaudida y movilizadora: “El viaje a La Pampa significaba ir a mostrar nuestro laburo escénico con Bardo a nivel nacional y también, desde el INT, invitaron a que algún integrante de los elencos realizara alguna performance, o obra para aportar a la varieté de género que se haría por primera vez en este nacional. Yo llevé mí perfo ´El show debe continuar´. A partir de un proceso en plena pandemia de teatro virtual, adapté la idea original a un espacio no convencional, ya que era una carpa de circo, donde se realizó dicha varieté. La experiencia fue muy fuerte, y liberadora. Los sexismos y machismos son terribles en todo ámbito, pero en el nuestro (Teatrero) hay mucho y no hay que naturalizarlo y como mujeres, tenemos la necesidad de plantar bandera y visibilizarlo es la única manera de revertir estas conductas. El arte como utopía, es una lanza dónde podemos romper estereotipos marcados en la sociedad, generar en les otres conciencia de género”, comentó Vale.

Con cientos de buenos recuerdos en cada una de las presentaciones realizadas, la entrevistada eligió uno como imborrable: “Como actriz me sentí muy plena en los estrenos tanto de ´Noche de Epifanía´, como en ´Bardo Cabaret´. La sensación de salir a escena después de un proceso y mostrar eso que creaste con tanta entrega y amor tiene una retribución a nivel aurático que me deja sin palabras, sólo vibrando con una energía que el público te devuelve y que es difícil de explicar. Sentís que el ritual está completo. En esos minutos que dura la obra, sos libre y a eso no hay con que darle”.

Sobre el hecho de elegir al teatro como modo de vida dijo: “Ser artista y vivir de lo que te apasiona es difícil en un contexto independiente, en mí caso como actriz de teatro no comercial, ni de grandes producciones vivo en el interior y soy consciente de ello, pocas oportunidades llegan hasta acá. Parte de una misma, las ganas de hacer y crear mundos posibles para desarrollar tus ideas artísticas, las les teatrerxs somos por definición gestores. Además ser una mujer artista también tiene su cuota de dificultad, más cuando no sos una mujer hegemónica y no entras en ciertos cánones de físicturol requeridos”.

Luego agregó: “La discriminación la he vivido, pero prefiero no quedarme ahí, no es un mambo mío, la gente en general discrimina lo distinto más por ignorancia que por maldad”.

En pandemia ningún espectáculo artístico pudo mostrarse a su público siendo el entretenimiento uno de los segmentos más perjudicados por el coronavirus: “Durante la pandemia iniciamos una obra llamada ´TUDCUM´ con el elenco del Avispero escénica Vaquitas Grup. Donde nos juntamos periódicamente los lunes y jueves de cada semana en jornadas largas de zoom para leer el texto, analizar posibilidades de montaje y todo lo referido a poner en un futuro la obra en escena. La verdad que fue un tiempo muy difícil para poder coordinar y haber podido llevar adelante el proyecto fue todo un logro”, detalló Bitch.

La artista también se refirió al regreso a los escenario luego de tantos meses de inactividad: “Volver a escena con Bardo fue casi como un estreno, costó un montón, nosotros habíamos hecho 4 funciones luego del estreno en 2019 y terminamos el año. En el medio estuvimos un año de confinamiento. Llegó el COVID y quedamos todos encerrados sin poder disfrutar de ese trabajo, ni hacer funciones, remontar esa frustración para el grupo fue complicado. Pero volver a pesar de todo lo que pasó en el medio, una pandemia que se llevó seres queridos y familiares de los integrantes del grupo, nos devolvió la alegría Bardo Cabaret es una obra que amamos mucho. Como siempre el público nos recibe de una manera hermosa, flashean mucho con la experiencia y eso nos predispone a darlo todo siempre”.

Para cerrar, la actriz habló de sus planes a futuro y dijo: “Mis nuevos proyectos son seguir trabajando en TUDCUM como coordinadora de arte y no como actriz, pero ejerciendo un rol detrás de escena que es muy interesante. Tenemos pendiente el estreno para el 2022. Por otro lado, estoy muy entusiasmada y deseosa de hacer una nueva obra, un proceso completamente nuevo, tengo ganas de actuar (siempre) es lo que más me moviliza e interpela. Mi prioridad el año que viene es recibirme de profesora de teatro, me quedan 6 finales, estoy a un paso. Además lo musical en el teatro me encanta, amo cantar y bailar desde pequeña, el año que viene quiero dedicar más tiempo a formarme en la música e incursionar en la danza, siempre han estado en mí vida, pero de forma completamente amateur”.

“Mi sueño inmediato es seguir un camino que me lleve a hacer todo lo que me hace feliz, y poder vivir de ello sería para mí, uno de mis más grandes anhelos”.