Erasure llega a la Argentina en el 2022

Erasure are coming to Mexico, Colombia, Chile, Argentina and Brazil in July 2022 and pre-sale tickets go on sale shortly. Will we see you there? uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83CuDDE8uD83CuDDF4 uD83CuDDE8uD83CuDDF1 uD83CuDDE6uD83CuDDF7 uD83CuDDE7uD83CuDDF7



TICKET LINKS AND MORE INFORMATION: https://t.co/ItYnIbyjjJ pic.twitter.com/gDsb7zkGKQ