“No Quiero Salir”, lo nuevo de Los Burritos

Recientemente la banda argentina “Los Burritos” presentó una nueva canción para sorpresa de sus fanáticos.

La agrupación nació de la unión de cuatro músicos que integraron bandas destacadas en la escena del rock nacional. A través de su experiencia, los artistas compartieron escenarios con bandas internacionales como AC/DC, The Rolling Stones, Black Sabbath, Eric Clapton, Slash, Ozzy Osbourne, Aerosmith y Faith No More.

Hace más de diez años son parte de The Jack´s Experience en Makena; ciclo musical en el que tocan juntos.

Por todo lo vivido, se formó “Los Burritos” con el fin de seguir disfrutando de la energía que comparten y poder emprender un nuevo viaje artístico.

Yamil Salvador (guitarra, hammond, voz y piano), Ponch (bajo, guitarra y voz), Nico Simone (guitarras, lap Steel y voz), Jero Sica (batería, percusión y voz), presentaron “No Quiero Salir”, canción que aflora las influencias de la banda directamente de los años ‘50/’60 sonando con toda la fuerza de un estilo propio.

El tema fue grabado en agosto del 2020, producido por Germán Wiedemer y Los Burritos. Mezclado y Masterizado por Martín Pomares.