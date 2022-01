Escritores en ascenso: del fenómeno de Wattpad a ser autores publicados

La plataforma Wattpad para muchos es desconocida, en cambio para otros es la apertura a miles de mundos. Sucede que se trata de un espacio donde miles de personas ingresan para fomentar su lectura y escritura de textos. No es casualidad que de ella hayan salido grandes éxitos de las librerías como lo son Boulevar, A través de mi ventana, After y otros. Los cuales a su vez tienen o tendrán adaptaciones audiovisuales.

El auge de esta plataforma no inició durante la pandemia sino mucho antes, considerándose un espacio donde los lectores podían acceder a escritos independientes y originales de manera gratuita. Algo que, con el paso de los años, fue cambiando ya que para acceder a algunos textos completos hay que pagar una membrecía que es lo que fomenta a los autores independientes. Hoy varios autores de Wattpad son reconocidos a tal punto que sus novelas son requeridos por las editoriales para ser publicados en formato físico, el cual es el sueño inicial de estos artistas de la escritura.

Tres exitosos escritores charlaron con Diario 13 para relatar sobre su vida en la plataforma y como llegaron a cumplir su sueño de ver sus nombres en la portada de libros. Ellos son el sanjuanino Luis Ávila, Alejandro Murillo de Costa Rica y Gabe Merin de México. Estos tres jóvenes cumplieron su meta e insta en cada paso a que muchos sigan sus sueños. Es así como relataron de manera exclusiva para este medio sobre sus secretos en la escritura, cuales son sus inspiraciones y sus opiniones sobre la plataforma que los vio crecer.

¿Desde cuando escribís en Wattpad?



Luis: Empecé a escribir sobre los 13 años. Ya con 16 lo hacía subiendo a Facebook textos en medio de una “corriente” previa a la popularización de Wattpad donde se publicaba al estilo de blogs. Finalmente el 1 de enero de 2015 terminé suscribiendo a la plataforma naranja.

Alejandro: Empecé a escribir en Wattpad en el 2016. Ya tenía 2 libros de fantasía terminados, y hasta ese año una amiga me sugirió la idea de unirme a la plataforma. Empecé a subir los capítulos, pero no tenía una portada ni nada, fue hasta después que quise empezar de 0 con portadas y con nuevo contenido.

Gabe: A comienzos del 2015.

Trilogia Malos de Luis Ávila

¿Qué cambios te generó la plataforma en tu vida?



Luis: Absolutamente todo. En estos seis años he acumulado más de 230.000 seguidores en todas mis redes sociales donde Wattpad significa más de 180.000 de ese caudal de público. Me permitió entrar en editoriales, publicando cuatro veces con Planeta y dos con Litworld, además del mundo de autopublicación en digital con todo el mercado que este implica. Hoy es mi medio de vida principal la escritura con todas las plataformas en las que he tenido permitido transitar.

Gabe: Principalmente alimentó mucho mi creatividad, pues desde antes de comenzar a escribir ya la utilizaba para leer. Wattpad vio surgir mis primeros escritos y me dio los cimientos para comenzar una carrera como escritora. Además, ahí nacieron mis primeros lectores que hasta la fecha me acompañan. El Juego Macabro de Alejandro Murillo



¿Cómo es la interacción con tus lectores?



Luis: Constante. No hay día que no responda comentarios, chats o mensajes en mis distintas redes.

Gabe: ¡Maravillosa! Mis lectores son una parte fundamental de mi escritura. Ellos me ayudan a mejorar todo el tiempo y muchas de las veces tomo inspiración de ellos aunque no se den cuenta. Su apoyo hacia mis escritos es lo que me ha impulsado a no detenerme a pesar de las complicaciones.

Alejandro: La interacción con mis lectores es increíble, jamás pensé que personas de diferentes partes del mundo serían tan relevantes en mi vida. Más que todo interactuamos en Instagram (@alejandroescritor) y en Twitter (@ale_escritor99). Es importante recalcar que además de lectores, también se tiene muchísima interacción con otros autores de las plataformas virtuales. En general creo que es una comunidad muy unida y amistosa, me siento feliz de ser parte de ella.

¿Cómo es tu proceso de escritura?



Luis: Mi proceso es 50% disciplina, 40% técnica y 10% inspiración. Es poner en práctica el acto creativo de manera constante, todos los días dedico más de seis o siete horas a la escritura, básicamente por asuntos contractuales de entregar cierta cantidad de caracteres de lunes a domingo, sin importar que sea fin de semana, feriado o asueto.

Gabe: Suelo tomar muchas ideas de mis canciones favoritas, aunque también de películas y series. También tiendo a tomar pequeños aspectos de mi vida diaria o de las personas que me rodean.

Alejandro: Mi proceso de escritura es algo complejo, algunos meses tengo una inspiración enorme, y otros no se me ocurre casi nada, pero siempre es importante estar trabajando en ideas, que si bien no están escritas aún, se pueden ir planeando a través de eventos principales que vayan a unir la historia. Yo siempre me imagino antes que nada el final que tendrá la historia; una vez hecho esto, me imagino el recorrido que tendrán que tener los personajes para llegar a esa escena. Auro de Gabe Merin

¿Qué te inspira?

Luis: El mercado de un escritor digital es el mundo y este se encuentra en constante actividad y consumo. Al mismo tiempo, poniendo en marcha la técnica y la disciplina, la inspiración llega en su momento generando ese “flow” necesario para el disfrute en la labor. Como diría Picasso, “si la inspiración llega, que me encuentre trabajando.”

Gabe: En mi caso, la inspiración puede venir desde la cosa más insignificante. Una vez teniendo la idea principal en mente, dejo que el resto fluya.

Alejandro: Lo que más me inspira a la hora de escribir es la música, la cual va a depender de qué tipo de escena sea la que esté escribiendo en ese momento.

¿Qué opinas de que Wattpad creará su propio sello?

Luis: Wattpad tiene su propia labor editorial en habla inglesa, mientras que en habla hispana se trata de una alianza con Penguin Random House. Me parece algo necesario porque lanza e inspira a los autores que son descubiertos día tras día.

Alejandro: El hecho de que Wattpad se esté animando a publicar historias y haciendo alianzas con editoriales para ello es un enorme paso para las personas que como yo queremos seguir experimentando con la escritura. Cada vez que sale un nuevo libro o incluso una película de la plataforma, esas personas le están abriendo camino al resto de nosotros, ese detalle me encanta, y por eso el apoyo entre nosotros es tan importante.

Gabe: Me parece excelente que Wattpad finalmente brinde apoyo y respalde a sus escritores, ya que por mucho tiempo nuestro trabajo se menospreciaba cuando se sabía que veníamos de la plataforma naranja. Además, muchos escritores ya tenían que emigrar hacia otros medios para que sus obras fueran tomadas en serio (otras plataformas, editoriales, autopublicación).

¿Cuáles son tus proyecciones para el futuro?



Luis: Seguir publicando en Wattpad y en todas las plataformas que me dan llegada a distintos mercados. Conocer y adentrarme en nuevos estilos literarios con gran recepción. Atreverme a guionar o participar de los proceso creativos de adaptaciones en el mundo audiovisual. Hoy en día, uno de mis sueños más grandes dentro de la plataforma es llegar a Wattpad Studios.

Gabe: Me parece estupendo que de aquí en adelante muchos autores no tendrán que abandonar la plataforma que los vio nacer; sus obras podrán seguir estando disponibles en Wattpad incluso si ya están en físico. Es un tema que preocupa mucho a los escritores que firmamos con editoriales tradicionales. También seguramente, abrirá pasó a muchos nuevos talentos y nuevas formas de explotar el contenido que se encuentra ahí.

Alejandro: Actualmente estoy terminando de editar mi libro “El desfile macabro”. Eso es en lo que más me estoy concentrando, pues saldrá en el primer trimestre del 2022. Además, estoy empezando a editar “El juego macabro”, que es la segunda parte, y que se encuentra gratis en Wattpad, luego de haber estado en Historias Pagadas por varios meses. Al mismo tiempo, estoy trabajando en frases y poesía, que es algo en lo que me gustaría adentrarme un poco más, pero voy lento con eso. Para el próximo año estoy planeando empezar a subir capítulos de mi nuevo libro de ficción: “Amneapatía”, pero los detalles no los empezaré a dar hasta tener cierto progreso en la historia, para que los lectores no tengan que esperar tanto para conocerla y empezar a leer.