Siete películas de Netflix para terminar el año

Antes del final del 2021, la plataforma de la N roja, recomendó a sus suscriptores no dejar de ver algunas historias que son las más vistas en estos tiempos.

Mi maestro el pulpo

2020 - Dir: Pippa Ehrlich, James Reed

Este atrapante documental creado por Pippa Ehrlich y James Reed en Sudáfrica cumple lo que promete su nombre y se centra en Craig Foster y el año que pasó junto a un pulpo salvaje. Así que es posible seguir de cerca buena parte de la vida de ese fascinante animal marino. La prensa especializada ha elogiado a esta producción por la belleza de sus imágenes y su ingenio narrativo que la convierte en una historia de amor ideal para los fanáticos de la naturaleza. Mi maestro el pulpo ganó el Oscar a Mejor documental en la última entrega de los premios de la Academia.

Marea alta

2020 - Dir: Verónica Chan

En esta obra de drama y suspenso conocemos a Laura (Gloria Carrá), una mujer casada y privilegiada que disfruta de una vida sin carencias y acomodada. Un día, ella viaja a su casa privada de playa para supervisar una construcción y allí conoce al carismático Weisman (Jorge Sesán), el contratista a cargo de las remodelaciones por quien empieza a sentirse irremediablemente atraída.

Cuando finalmente cruza los límites y decide acostarse con él, Laura empieza a sentir culpa, pero también satisfacción. Sin embargo, un día cualquiera, Weisman desaparece y el resto de los trabajadores empiezan a rodearla y a acosarla. Sintiéndose frágil e indefensa, Laura empieza a encerrarse más y más dentro de su propiedad, hasta llegar a crear una especie de bunker en su propia habitación. Pero a medida que los acosos siguen, ella decide poner un alto y sacar su lado más feroz en contra de quienes la molestan y asedian.

El poder del perro

2021 - Dir: Jane Campion

Dos hermanos son los propietarios del rancho más grande de Montana. Phil (Benedict Cumberbatch) es el hermano brillante, un lector voraz, narrador elocuente y sagaz jugador de ajedrez. George (Jesse Plemons), es el ganso, el silencioso, el que aprende lentamente y se dedica al negocio.

Phil es cruel, siente una gran sed de dominio y desprecia la debilidad de los demás, mientras que George tiene un alma amable y amorosa. Cuando este se casa inesperadamente con una joven viuda (Kirsten Dunst) y la lleva a vivir al rancho, Phil comienza una campaña implacable para destruirla a ella y a su hijo. Drama basado en la novela The Power of the Dog (1967) de Thomas Savage.

La llegada

2016 - Dir: Denis Villeneuve

Doce naves alienígenas de más de 450 metros de altura han llegado a la Tierra, situándose en diversos puntos del planeta. La reputada experta en lingüística Louis Banks (Amy Adams) es entonces contratada por el Gobierno de los EE.UU. con el fin de descifrar y traducir el mensaje que los extraterrestres intentan transmitir a la humanidad. Louise viajará hasta Montana, Estados Unidos, junto al científico Ian Donnelly (Jeremy Renner), para intentar establecer una comunicación con los "visitantes". Juntos intentarán encontrar respuestas a este sorprendente suceso.

La lavandería

2019 - Dir: Steven Soderbergh

Los Papeles de Panamá, uno de los escándalos de lavado de dinero más grandes de la historia. Documentos que vinculaban a políticos y a otras personalidades de las finanzas, los deportes y el arte al sistemático lavado de dinero y evasión tributaria a través de paraísos fiscales.

Un grupo de periodistas participa en el descubrimiento de 11,5 millones de estos archivos, todos ellos vinculados a las figuras políticas más poderosas del mundo con cuentas bancarias secretas para evitar impuestos.

Las olas

2019 - Dir: Trey Edward Shults

Este drama romántico estadounidense producido por A24 está protagonizado por Sterling K. Brown, Alexa Demie, Clifton Collins Jr., Lucas Hedges, Taylor Russell y Kelvin Harrison Jr. y su sinopsis oficial plantea lo siguiente: "Una trágica muerte cambia drásticamente la vida de una familia y trae consigo una enorme pena, pero también la posibilidad de un nuevo amor".

Fue la mano de Dios

2021 - Dir: Paolo Sorrentino

Film biográfico del cineasta Paolo Sorrentino que narra cómo Diego Maradona lo salvó indirectamente de una muerte segura. Con 16 años el realizador perdió a sus padres en un accidente en las montañas durante un viaje, lugar al que siempre acudía con ellos. Sin embargo, esa vez hizo una excepción para quedarse en su ciudad natal, Nápoles, para ver el partido de fútbol de la estrella del balón.

