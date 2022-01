Santi Speranza, el joven escritor que es un éxito literario en América

Santiago Speranza es un joven escritor que con su corta edad ya cuenta con varios éxitos en la plataforma de Wattpad, donde su fama crece día a día. Pero esta no es la única habilidad del este chico de 19 años. Es que su potencial en el deporte lo llevó a estar becado en una importante universidad de Estados Unidos, lugar donde reside.

Su vida hoy esta atravesada por sus pasiones y divide su tiempo para hacer ambas cosas a la perfección. Pero una de sus virtudes esta en la escritura lo que lo llevó a ser un autor publicado. Su última obra La inexistencia de Logan Walker, ya esta entre los favoritos en las cuentas de bookstagram y booktok, donde recibe solo elogios.

Ante el actual panorama de Santiago, Diario 13 conversó con él sobre su proceso y sueños. Este joven comenzó su rumbo literario en Wattpad en el 2014 "llegue a la plataforma un poco por recomendación de compañeros de la secundaria que lo usaban y allí termine cayendo yo".

Desde allí comenzó un camino en ascenso, donde su talento se acrecentó y fue aclamado por los lectores de la plataforma. Santiago comentó "La interacción con los lectores es algo de otra dimensión porque lo que se genera en Wattpad es esta constante feedback que hay entre escritor y lector": Al mismo tiempo añadió "a posibilidad que uno tiene de comentar en cada párrafo siendo un simple lector es algo que no se ve en otra plataforma. Eso permite que el escritor pueda ir identificando cuáles son las escenas de su historia que más impacto están generando". Del mismo modo detalló "eso también genera un vínculo constante con los lectores. Yo he tenido la posibilidad, desde hace varios años de gracias a Wattpad, de conectar con esto lectores. Inclusive tenemos un grupo de WhatsApp y formarnos como una familia en la que nos llamamos los sandwichitos de miga haciendo referencia a los querido sandwich argentinos". Sumado a ello agregó que él tuvo la posibilidad de conocer a muchos lector con quienes rompió la relación de la virtualidad.

Por otro lado, el joven tenista aludió "Wattpad me ha revolucionado porque fue, es y seguirá siendo un lugar donde siempre pude expresar esa parte artística de mi, que obviamente en el tenis que yo practico no se ve tan reflejada. Es un lugar donde yo puedo expresar toda mi imaginación, crear mis propios mundos y seguir para adelante". Posteriormente aclaró "a partir de todo eso creo que hoy por hoy no me puedo imaginar una vida sin Wattpad y gracias a la plataforma pude conocer gente increíble que tiene influencia súper importante en mi vida y que me están abriendo paso". Seguidamente señaló "se me han abierto muchas puertas en la escritura, qué es una de las cosas que más disfruto hacer en esta vida. Sin duda tengo mucho para agradecerle a la plataforma".

En cuanto a su proceso de escritura precisó "para escribir yo la verdad soy bastante flexible y laxo en cuando en dónde y cuándo puedo escribir, en términos de dispositivos. Soy capaz de describir con la computadora pero también con el teléfono. Soy muy bueno para escribir cuando estoy completamente desconectado de la realidad". En cuanto a la inspiración aclaró que "por lo general estoy escuchando música, es difícil que esté escribiendo sin escuchar música porque tengo las playlist para cada novela": También comentó "para inspirarme, buscó querer expresar lo que por ahí en nuestra realidad no se expresa. Yo creo que a través del tiempo me di cuenta porque no escribo solamente para entretener, sino también para dar un mensaje al lector. Puntualmente para poder darle ánimo, para dar esperanza. Creo que me dado cuenta que esta inspiración esta en el poder generar un impacto en el que está leyendo además de entregarles un producto que sea de calidad y que pueda entretener".

Santiago no dejó de lado comentar sobre la novedad de la plataforma que lo vio crecer. Es que Wattpad creó un sello editorial para publicar los mayores éxitos. "Me parece fantástico para toda la comunidad de escritores porque prueba una vez que subestimaron a la plataforma. Esto se debe a que muchos de sus productos hoy son récord en venta en librería top de todo el mundo y que están revolucionando el mercado editorial". Seguido agregó "la verdad es que me parece increíble ya que es un espacio que le brindan a lectores y escritores".

Para el futuro, Santiago sueña con poder seguir publicando sus libros con distintas editoriales y probando distintas experiencias. "Este momento estoy publicando con una editorial independiente. Estaría genial poder probar todos los rumbos de mis novelas y que puedan llegar a ser algún día adaptada algún medio audiovisual. Creo que eso sería una de mis mayores metas pero siempre proyectando más novelas, más trabajo por hacer y seguir compartiendo de mis experiencias con los lectores que los quieran disfrutar".