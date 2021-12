Kevin Johansen grabó con David Byrne

Kevin Johansen sorprendió a través de sus redes sociales a sus seguidores al anunciar el lanzamiento un una canción a dúo con David Byrne.

La versión en inglés de "Last Night I Was Dreaming With You”, fue parte del disco del argentino en 2007 y ahora el músico tuvo el honor de reversionerlo junto al ex-líder de Talking Heads.

La producción estuvo a cargo de Juan Campodónico, quien colaboró en beats, teclados y programaciones; mientras que el resto de la banda la compuso Diego Mema en guitarras; Pablo Bonilla en programación; y Luciano Supervielle en piano.

“David Byrne es el tipo de artista que me gusta llamar 'influencia ineludible', por su frescura, su swing anti-swing, su gusto por la coreografía, la bicicleta diaria y el surrealismo. Es un 'sentipensante', como dirían en Colombia. Un original total", expresó Johansen en un comunicado.

Por su parte, David también expresó su admiración por el argentino, contando que lo conoció hace años en Estados Unidos. “Hace muchos años que soy fan de Kevin. Lo vi en vivo en un club de Nueva York hace algún tiempo y creo que fue la primera vez que nos conocimos. Cuando sugirió que hagamos algo juntos, de inmediato dije que sí, sin saber siquiera de qué se trataba. Y cuando hablamos de la canción 'Anoche soñé contigo' primero intenté cantarla en castellano, pero no sonaba natural, así que decidimos hacer una versión en inglés".

Fuente: IndieHoy