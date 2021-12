Laila Nefa: “Lo que más amo y siempre amaré es conectar con el público”

En una época de música y artistas emergentes, de trap, autotune y plataformas sociales algunos géneros y estilos exigentes son menos vistos. Es el caso del canto lírico con su impresionante propuesta, talento y la capacidad vocal que se requiere.

Este sábado en la columna de “Mujeres Activas”, Laila Nefa sorprenderá con su historia y su música que pasó por escenarios, festivales y calles de San Juan.

En el comienzo de la charla, la entrevistada se presentó: “Me llamo Laila Nadine Nefa, tengo 20 años de edad y tengo un gran sueño en esta vida, y ese sueño se llama música”, comenzó diciendo.

Luego la joven se definió usando cinco adjetivos y enumeró: “soy una mujer independiente, soñadora, vivaz, trabajadora y emprendedora”.

Acerca de su carrera Laila comentó: “Mi pasión por el canto comenzó a los 6 años cuando mi abuelito Oscar Meljen Nefa (Cacho), que en paz descanse, me regaló mi primera guitarra y mi primer micrófono. Él me llevaba todos los días a la escuela luego de salir del consultorio, y en el camino, en el auto ponía los discos de Tchaikovsky y en Ocasiones a Vivaldi, fue así como descubrí que sentía pasión por la música, entonces decidí pedirle un micrófono y una guitarra de juguetes claro, y empecé a dar mis shows privados a mis Barbies y a mis peluches, luego cambié el publico y empecé a cantar en cumpleaños y demás eventos familiares, hasta que a los 8 años subí a mi primer escenario”, dijo Nefa.

Luego agregó: “En 2010 se celebró la entrega de Diplomas y reconocimientos del Colegio Médico en la Biblioteca Franklin, y luego de serle entregado el diploma a mi abuelo, yo subí al escenario con mi osito de peluche y le dediqué una canción de amor que marcó para siempre el amor infinito que tuve por mi abuelo, era ´Nuestra Canción´, se trataba de ´I Will Always Love You´, de Whitney Houston, de la película ´El Guardaespaldas. Desde entonces fui creciendo en mi sueño musical acompañada por mi abuelo”, recordó.

“Mi formación musical fue el estudio y la práctica. Fui a estudiar canto varias veces, estudié en el Coro de Niños de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, a los 6 años. Al mismo tiempo estudiaba guitarra con una profesora, amiga de la familia en el domicilio, pero solo estuve 6 meses, ya que ella se enfermó y no pudo volver. Estudié canto en ´Tiempo de Canto´, desde los 9 años hasta los 12 años. Luego, a los 14, me dediqué a todas las materias musicales en el Centro Polivalente de Artes, en 2016. Ese mismo año estuve tomando Clases Privadas de Canto Lírico con una de las mejores cantantes de lírico de San Juan, cuyo rango era el de una Mezzo - Soprano Alicia Ambi. Estudié sólo durante un año con ella, ya que necesitaba dedicar mis horarios completos para estudiar. En 2018, con 16 años, me inscribí en el Coro de la Universidad de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y duré solo medio año porque tenía que dedicarme de lleno al secundario”.

“En 2019 retomé mis clases con Alicia Ambi, y ese mismo año, me Inscribí en el Certamen de Revelaciones Música de la Fiesta Nacional del Sol 2019, representando a Capital en donde asistí muy nerviosa a las pruebas en el Teatro Municipal de San Juan. Canté y quedé seleccionada en el Primer Puesto como Revelación Capitalina, luego competí con las demás Revelaciones Provinciales, previamente viví experiencias muy bellas con varios de mis compañeros en las capacitaciones de revelaciones con músicos excepcionales y brillantes de los que me llevé muy lindos recuerdos de haber compartido escenario con ellos, con algunos de ellos entablamos amistad. Se llevó a cabo el Certamen de Revelaciones Departamentales en el Auditorio Juan Victoria, y cerré la noche representando mi departamento con el aría de Ópera "Nessun Dorma". Gané el primer lugar esa noche, y le llevé mi premio a mi abuelo que en ese momento estaba internado en el hospital, mi abuelo siempre fue el amor de mi vida y mi compañero, sin mencionar que fue mi mayor inspiración y referente en la vida. En la prensa expresó mi mayor deseo al decir "Quiero llegar bien lejos" y, como parte del premio, subí al escenario Mayor de la Fiesta Nacional del Sol 2019, en el Complejo Ferial de Chimbas. Con todo lo conseguido, a fines de dicho año me convocaron para ser Jurado de Revelaciones Música en Capital para el estreno de 2020”. Detalló Laila y comentó que sus referentes son Luciano Pavarotti, Anna Netrebko, Sabine Devieilhe, Tarja Turunen, entre otros.

Sobre sus proyectos y su vida personal, la joven dijo: “En 2021, me independicé y comencé a vivir sola con mi prometido Jacson Sandez, y decidí compartir mi arte con la gente. Comencé a cantar en la peatonal para ahorrar dinero para la Universidad de Música, y también para vivir el placer de estar el día a día cantando y compartiendo mis emociones y mis sueños a través de canciones con el resto de los sanjuaninos”, comentó la talentosa artista.

Reconociendo que disfruta a pleno en cada canción, Laila recordó el tiempo de encierro y pandemia: “Seguí cantando en mi casa, practicando y ensayando, jamás me dejé estar en ese aspecto, la pandemia jamás afectó mis planes dentro de la música. Volver a encontrarme de manera presencial con el público fue como que te curen una herida infectada, sentí un gran alivio en mí. Lo que más amo y siempre amaré es conectar con el público”.

Sus presentaciones en la provincia y sobre todo en la peatonal, sorprenden a los transeúntes que se maravillan ante la voz y el estilo de Laila: “Ser artista en San Juan y en cualquier lugar tiene sus ventajas y sus desventajas siempre, pero con mucho esfuerzo, uno puede lograr lo que se proponga en la vida. Siempre he recibido mucho apoyo mientras me he desempeñado como artista”.

Para el final y con la intención de presentarse en el casting de la próxima edición del reality “La Voz Argentina” (Telefé), la entrevistada se refirió a sus planes futuros y comentó: “Mis proyectos dentro de la música, es estudiar la Universidad de Música, y viajar para cantar en otros países y que me conozcan, quiero cantar en el Teatro Colón, ese siempre fue mi sueño y el de mi abuelo antes de su muerte que me dijo ´No pienso morir hasta no verte vestida de blanco cantando en el escenario del Teatro Colón´, pero no pude cumplir su sueño porque falleció en enero de este año, así y todo le prometí en la tumba que saldría adelante y que llegaría a ese teatro y al mundo por mí y por él, de la manera más humilde y con el corazón lleno de amor y lleno de sueños, y mucha música para regalarle al mundo y a él”.