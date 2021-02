Argentina quedó afuera de la carrera por los Premios Oscar

Finalmente se supo que la película “Los Sonámbulos” de Paula Hernández, quedó afuera de la competencia por el Oscar 2021.

El film no está en la preselección que hace la Academia de Hollywood antes de anunciar las nominadas a Mejor película extranjera.

A diferencia de años anteriores, esa lista se amplió a 15 películas, cada una de ellas de un país diferente. Las tres que representan al público que habla en español son: El agente Topo (Chile), La Llorona (Guatemala) y Ya no estoy aquí (México).

“Los Sonámbulos” actualmente se puede ver en la plataforma Flow y sigue de cerca la historia de una familia que se reúne para fin de año. La película está protagonizada por Érica Rivas y Ornella D'Elía.

El resto de las películas preseleccionadas en la categoría de las extranjeras del 2021 son: Quo Vadis, Aida? (Bosnia), Charlatan (Rep Checa), Another Round (Dinamarca), Two of Us 8Francia), Better Days (Hong Kong), Sun Children (Irán), Night of the Kings (Costa de Marfil), Hope (Norugea), Collective (Rumania), Dear Comrades (Rusia), A Sun (Taiwán) y The Man Who Sold His Skin (Túnez).

En Argentina las únicas dos películas que ganaron el premio a Mejor Film extranjero de los Oscar fueron “La historia oficial” y “El secreto de sus ojos”.