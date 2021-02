´November Rain´ de los Guns N' Roses cumplió 29 años

Nadie puede negar que "November Rain" no solo es una de las canciones más exitosas de Guns N’ Roses, sino que su video es el más visto de la legendaria banda en la plataforma YouTube.

Un 18 de febrero, hace 29 años se realizó su lanzamiento como parte del disco “Use Your Illusion I” y, en ese marco es interesante conocer algunas curiosidades que rodean a esta clásico del rock internacional.

1. La letra y el video están basados en un relato breve

Del James, quien contribuyó a las letras de los temas "The Garden" y "Yesterdays", escribió una historia breve llamada "Without You", como parte de una colección que lleva como título The Language Of Fear. De ahí salió la inspiración para "November Rain". En 2008, el libro fue reeditado con una introducción de Axl Rose.

2. El clip costó mucho dinero

La producción del videoclip costó 1,5 millones de dólares. Sin embargo, al grupo de Los Ángeles le salió bien la apuesta de pagar esa cifra porque MTV lo puso tantas veces que el conjunto recuperó su inversión. Además la actriz que se casa con Axl era su novia en ese momento: Stephanie Seymour.

3. Es parte de una trilogía

Según Matt Sorum, "November Rain", "Don't Cry" y "Estranged" fueron concebidas como una sola canción y las tres juntas cobran un sentido narrativo. De hecho, el músico toca el mismo fill de batería en las tres, aparentemente como un guiño para unirlas. Aún con todo, la historia está falta de detalles como, por ejemplo, la razón por la que la novia muere en el videoclip del tema.

