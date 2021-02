Pablo Milanés: ´El reguetón no es música´

Por estos días se conoció la opinión de Pablo Milanés sobre algunos géneros musicales y artistas. El reconocido intérprete y compositor representante del movimiento conocido como la Nueva Trova Cubana, apuntó al reguetón sosteniendo que no es música.

"El reguetón no tiene antecedentes porque no es música, no tiene antecedentes porque no es ritmo, no tiene antecedentes porque mucho menos es texto, todo me parece que es muy decadente y por eso lo critico", dijo el artista al diario español ABC.

Luego el entrevistador comparó sus dichos con los de Sinatra respecto al rock, aclaró: "El rock and roll era un género que descendía del blues y se nota fácilmente, y por lo tanto es música y es válida y con el tiempo se fue haciendo mucho más seria y comprometida con el trabajo musical de fondo".



Milanés también se diferenció de colegas como Bob Dylan, Neil Young y Shakira, quienes en las últimas semanas fueron noticia por la millonaria venta de sus respectivos catálogos musicales: "Yo soy pobre y por nada del mundo vendería mi obra".

En ese sentido, el músico cubano reafirmó la importancia de los conciertos en vivo en medio de la pandemia de coronavirus y destacó el cuidado sanitario que existe en estos encuentros: "Los conciertos son seguros, y no lo digo porque sea músico, no se trata de una frase hecha de nuestro gremio, sino una realidad: la cultura es segura y necesaria y creo que se debe trabajar porque conviva en esta situación al igual que otras actividades básicas", finalizó.

Fuente: Télam