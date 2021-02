Ariel Sampaolesi: ´Feroz fue un momento creativo y artístico maravilloso´

Reconocido en su provincia natal, a nivel nacional y en varios lugares del mundo, Ariel Sampaolesi vive la vida creando personajes, hilando historias y dejando su sello único en cada proyecto que inicia.

Entrevistado por Diario 13 San Juan el flamante ganador de la Teatrina habló de sí mismo y dijo: “Yo me considero un militante del teatro y la teatralidad. Esto no es un título, ni siquiera creo que se trate de un deseo preexistente, sino un camino que he recorrido. En esta cuestión de producir, gestionar y crear cosas para el teatro llevo 28 años”, comenzó diciendo Ariel.

Acerca de sus comienzos en el teatro el entrevistado comentó: “No tengo muy presente a ese darse cuenta de que me interesaba el teatro. Creo que he dejado que la cosa fluya. Actuar me encanta, me gustó siempre y las circunstancias me han llevado a encontrarme dirigiendo. A su vez, dirigir me apasiona, entonces trato de formarme y ver mucho”, dijo acerca de su pasión por lo que hace.

Influenciado por otras ramas de arte y en una búsqueda constante de incentivos que lo ayuden a crear el mejor personaje o a dirigir la más atrapante historia Ariel dijo: “Obviamente Oscar Kümmel, por quien yo tengo un enorme cariño y admiración. Él me enseñó lo lúdico, lo romántico del hacer. Rubén González Mayo, otro maestro de actores que pone a disposición de sus alumnos todo lo que sabe, con una generosidad infinita. De Rubén, aprendí la disciplina y la técnica. Juan Carlos Carta me llevó al mundo del conocimiento. Y Sofía Spollansky, con quien yo descubrí que tenía un cuerpo. También creo que mis alumnos y los equipos de trabajo que integro, son maestros. El día a día del hacer es un constante aprendizaje. Es lo interesante del teatro como profesión: muta constantemente, al ritmo de los cuerpos que lo ejercen. En ese sentido, Rosita Yunes, Silvina Martínez, Daniel Quinteros, Andrea Hernández, Ana Sánchez, Tania Leyes, Alicia Castañeda, Irene Ferreira, Alejandra Lloveras, Melodía Leiva y Daniel Zalazar son maestros en mi carrera. Con ellos he compartido y comparto experiencias de aprendizaje en el hacer”, dijo el entrevistado orgulloso de su formación interdisciplinaria.

En 2003 Ariel estrenó la obra “Feroz” y él mismo relató el proceso de creación de la obra que traspasó las fronteras: “Creo que ´Feroz´ fue un momento creativo y artístico maravilloso. Esa obra me permitió conocer prácticamente el teatro del país. Conocí muchos grupos, salas teatrales y realidades en esos viajes. También estuve en festivales y encuentros en otros países. Hice esa obra durante casi 10 años. Con el paso del tiempo, creo que no ha sido la mejor obra que hice. Me gustan otras estrenadas posteriormente. El fenómeno ´Feroz´ es un hecho fortuito. No sé por qué tuvo la repercusión que tuvo, sobre todo de la crítica teatral nacional. Es una obra que me hizo muy feliz”, recordó.

La danza teatro también ocupó un lugar importante en el proceso creativo de Ariel Sampaolesi y quedó de manifiesto en obras teatrales aplaudidas y también reconocidas a nivel nacional: “Siempre los proyectos tienen que ver con las personas con las que estás compartiendo momentos creativos. A fines de los ´90, en la ´Casa Tomada´, comenzamos a hacer entrenamientos físicos y experimentar mucho con las posibilidades del cuerpo. En ´El Candado Teatro´, éramos un colectivo de incipientes artistas que estábamos muy conectados con eso. Y nos pusimos a crear desde ese lugar. No siempre dirigía o escribía sólo. En todo momento me ha gustado compartir esos roles. Cuando ensayábamos (debo decir que no todo lo q hacíamos se estrenaba, muchas cosas quedaron inconclusas) no pensábamos que haríamos danza teatro, simplemente salía así. Después esa primera inocencia o insolencia a la hora de crear y relacionarnos, se comenzó a viciar y la cosa terminó muy mal”, comentó el entrevistado.

El fenómeno de la Fiesta Nacional del Sol también contó con la participación de Ariel y sobre la experiencia el artista comentó: “En la FNS me encontré con artistas que yo conocía, pero jamás había tenido oportunidad de laburar. Fue una convivencia de estéticas y roles que me partieron la cabeza. Conocí a Rolando García Gómez, Lucio Flores, Silvana Moreno, Alejandra Lloveras, con quienes compartíamos roles de dirección, bajo la dirección general de Irene Ferreyra. Nos divertíamos mucho en los procesos de trabajo. También nos peleábamos. De hecho trascendió más eso que la enorme tarea que realizamos entre 2010 y 2016 con el Espectáculo final y la cintura que todes teníamos para -aun viniendo de lugares y experiencias muy diferentes en lo artístico- sacar adelante esos megaespectaculos que dejaban a la gente boquiabierta”, comenzó diciendo acerca de la fiesta orgullo de los sanjuaninos.

Luego Sampaolesi sumó: “No añoro esos momentos, porque son puro estrés y tensión, durante meses; pero los valoro enormemente. Sobre todo la oportunidad de hacer un trabajo destinado a un público masivo y con producción del Estado", detalló.

Su obra “Bardo Cabaret” resultó la elegida como la mejor puesta en la Teatrina 2020 y muy orgulloso del reconocimiento obtenido Ariel dijo: “Ganar la Teatrina es algo que ni yo, ni el grupo esperábamos. El trabajo presentado surgió del Taller de Teatro Universitario que dirigí en 2018 y 2019 y es el resultado de un trabajo muy personal de cada uno de los intérpretes y también de Daniel Zalazar como ayudante de dirección y yo. En la obra trabajamos con materiales propios de experiencias de vida y fuimos creando una historia que con el correr del tiempo nos dimos cuenta que era una historia recorría el camino del héroe trágico. Bardo Cabaret es el bardo que es por los actores y actrices que lo integran. Con ellos tuvimos un proceso de trabajo de dos años bellísimos produciendo incluisive también la obra del 2018 “Noche de Epifanía” con la que ganamos el año pasado la Teatrina y luego este Bardo Cabaret que queremos mucho y que tuvimos que dejar de hacer durante la pandemia y que estrenamos a fin del 2019”, comentó el director teatral.

La llegada del Covid 19 frenó los proyectos de Ariel que recordó esos momentos de aislamiento y distancia social: “En 2020 comenzamos a ensayar en medio de la pandemia y tuvimos un año agitado y complejo con la obra, intentando buscar espacios de tiempo en donde encontrarnos en media de esta situación complicada. Recién casi al concluir el 2020, casi un año después del estreno, pudimos volver a hacer la obra pero no en su versión original, sino en una ´versión pandémica’ que fue un nuevo proceso de trabajo y que es lo que actualmente estamos presentando. Con esa misma obra viajaremos a la Fiesta Nacional del Teatro en La Pampa a fines de abril de este año” detalló Ariel sobre Bardo Cabaret.

El invitado resaltó el placer que le produce dirigir teatro independiente después de muchos años sin hacerlo y comentó algunos planes que tiene en mente a futuro: “Luego de tantos años dedicándome a la gestión pública con mi cargo en el INT y también haciendo la dirección teatral de la Fiesta Nacional del Sol, el hecho de volver a producir teatro independiente fue un gran desafío para mí luego de 8 años sin hacerlo. Y volver a ganar la Teatrina en dos oportunidades, 2019 y 2020 me sorprendió muy gratamente. Estas cosas me llevan a proyectarme hacia el futuro tanto con el grupo como con la sala de teatro y otros proyectos que tengo para este año”.

“Actualmente estamos haciendo la obra Bardo Cabaret y la idea es hacer toda la temporada con esa obra que además está incluida en “INT Invita” y veremos si podemos viajar. También tengo en mente con algunos actores y Daniel Zalazar realizar otras obras, como por ejemplo algo sobre un texto de Susana Lage llamado Tudcum, y un trabajo de creación colectiva sobre el que estamos investigando pero que sabemos que tendrá mucha música y danza. Otra de las cosas que tengo planificado seguir haciendo este año es radio con el programa “Ni los Chocos” en Radio Nacional. En medio de la pandemia, su director, Mauricio Lucero – también amigo- me convocó para volver a hacer radio luego de muchos años y accedí. Nuevamente me reencontré con esa otra “cosa” que hice en mi vida que es la comunicación en medios masivos pero luego de tantos años me costó volver a encontrarme porque soy yo el que cambió y no los medios. Me lleva tiempo de estudio y reflexión este proyecto radial que vuelve en marzo”, finalizó Ariel Sampaolesi.