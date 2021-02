Las recomendaciones de Netflix para el fin de semana

Como todos los meses el catálogo de la plataforma de contenidos en streaming Netlfix se renueva y, en esta oportunidad, dispuso de tres novedades imperdibles.

Adiestramiento canino

2021 - Dir: Elise Duran

No hay perro, ni raza, ni conducta que Jas Leverette no pueda corregir. En esta serie, el famoso entrenador visita a diferentes mascotas con miedos, ansiedades o conductas agresivas y enseña técnicas únicas y empáticas para solucionar los problemas de comportamiento y obediencia de dichos canes sin recurrir a castigos.

Loco por ella

2021 - Dir: Dani de la Orden

Tras pasar una noche alocada con Carla, la chica de sus sueños, Adri descubre que hay una sola manera de volver a verla: internarse en el centro psiquiátrico donde ella vive y del cual se ha escapado. Dispuesto a hacer lo que sea por ella, Adri decide falsificar un informe médico y hacerse pasar por un paciente con el fin de conquistarla. Sin embargo, una vez dentro, no solo descubre que su historia de amor no es como él esperaba, sino que no será tan sencillo salir de allí.

Dirigida por Dani de la Orden, esta película española está protagonizada por Álvaro Cervantes, Susana Abaitua, Paula Malia, Clara Segura y Luis Zahera.

La Era Samurái, la batalla por Japón

2021 - Dir: Stephen Scott

Esta serie documental con elementos de ficción y comentarios de expertos explora el mundo de los guerreros del Japón feudal, los conocidos samuráis, cuando distintos jefes de la guerra se convirtieron en los reyes absolutos de su país.

Dirigida por Stephen Scott, la docuserie está protagonizada por Hiro Kanagawa, Masami Kosaka, Hayate Masao, Masayoshi Haneda y Hideaki Ito, entre otros. Los seis episodios que conforman su primera temporada ya están disponibles en la plataforma de streaming.

Fuente: IndieHoy