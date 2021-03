'Todos narcos, todos narcos', y el COMFER aplicó la censura en democracia

En diez años de menemismo pasó de todo. Luces y Sombras. Hubo desempleo, dólar accesible, promesa de entrar al ‘primer mundo’, carpa blanca docente, represión policial, el presidente en lo de Susana, el presidente almorzando con Mirtha, más desempleo y por lo tanto pobreza, protesta social, y una canción que denunció los vínculos de la clase política con el narcotráfico, mientras la mayor parte de la Argentina sufría los embates de la economía.

Sr. Cobranza, de las Manos de Filipi, pero popularizada por Bersuit Vergarabat, fue una especie de himno rabioso de muchos jóvenes, que por demás desencantados con la política entonaron a pesar de que el Comité Federal de Radiodifusión de Argentina (COMFER) la censuró en varias oportunidades en plena democracia. Varios medios dejaron de pasarla ante la amenaza de multas elevadas, y otros le ponían en casi toda la canción el famoso ‘pip’ quitándole su esencia de protesta. Fue la banda liderada por Gustavo Cordera, quien con apoyo de su entonces compañía discográfica, Universal Music, se movieron velozmente realizando un simple video y empapelando Buenos Aires con la letra. Ingenio mata censura.

Si bien el polémico tema fue incluido en el disco Libertinaje que Bersuit editó en 1998, y presentada, en formato de adelanto exclusivo, en el programa radial Cuál es?, que conducía Mario Pergolini, la obra artística data de 1994, según reveló uno de sus dos autores, Hernán “Cabra” de Vega, vocalista de Las Manos de Filipi, en una entrevista brindada al Canal Encuentro. Es que la canción, fue compuesta en las calles de Florida, cuando el artista expresaba toda su bronca en las peatonales tocando a la gorra.

El público de las Manos, que en el under porteño popularizó la canción antes de su estallido a nivel nacional, eran trabajadores, estudiantes universitarios y de los últimos años de secundaria. Todos sufriendo la década de los noventa, algunos perseguidos por el fantasma del desempleo, y los más jóvenes reaccionarios a la asfixiante represión por parte de la policía y autoridades. La banda liderada por el Cabra, incluyó el tema en su disco debut ‘Arriba las Manos, esto es el Estado’, también en 1998, como Bersuit, pero sin tanto impacto, a pesar de ser su creación.

En las calles argentinas, el humor empezaba a cambiar y la música de fondo de esos años fue Sr. Cobranza. Explicita, cruda y combativa, moviéndose entre aires funk, un puente harcore y hip hop rabioso, la letra gritaba que ‘Menem se lo gana/ Y no hablemos de pavadas/Si son todos traficantes’, y la gente expulsaba los demonios que la era menemista les iba metiendo adentro.

‘No me digan se mantiene/ Con la plata de los pobres/ Eso solo sirve para mantener algunos al poco/ Ellos tranzan, ellos venden/ Y es solo una figurita/ El que este de presidente/ Porque si estaba Alfonsín/ El que tranza en otro gil’, suelta con bronca y denuncia, otra de las estrofas del polémico hit, sin regalar sutilezas, pero contextualizando el escenario que de a poco se dejaba ver, y que terminaría de estallar años más tarde en diciembre del 2001, con De La Rua huyendo por los techos de la rosada en Helicóptero.

La canción sube su apuesta y afirma que ‘Son todos narco y de los malos/ Si te agarran con un gramo/ Después que te la pusieron/ Se viene la policía/ Y seguro que vas preso’. También se ocupaba del mediático ministro de economía del menemismo, Domingo Cavallo, pidiéndole a la activista por los derechos de los jubilados, Norma Plá que lo matara o expresando que ‘Que cocinen a la madre/ De Cavallo y al papá/ Y a los hijos (sí es que tiene)’.

‘Cuando yo esto lo decía en el año 95`y 96’, parecía una locura, que no se podía grabar, ya que no se podía nombrar así a políticos’, contó en la misma entrevista el Cabra, reflejando lo que significaba en aquella época el tema en la gente. Pero sin lugar a dudas, el climax del rabioso Sr. Cobranza llega cuando Hernán grita ‘Todos narcos, todos narcos’, vinculando directamente a la clase política de los noventa con el narcotráfico. Años más tarde, en pleno gobierno de la Alianza, cuando los medios nacionales se ocuparon de las causas del fallecido ex presidente Menem, estos versos cobraron más valor todavía.

Aunque en reiteradas ocasiones, el Cabra negó que alguna vez se molestara con los Bersuit por su versión de la canción, existió un recelo de las Manos de Filipi hacia la banda liderada por Cordera. Según los mismos creadores de ‘Se viene’ contaron en el libro ‘Verborrea, conversaciones con Bersuit Vergarabat’, el conflicto se desató porque desde Universal le hicieron un contrato a las Manos para que grabaran su disco debut, en el cual se especificaba que debían ceder la autoría de todas sus letras a la compañía discográfica. Cordera detalló que esa estrategia por parte de la compañía, fue para que ellos pudieran grabarla. Cuando el tema estalló, el problema fue más por las regalías, que por la popularidad.

Sr. Cobranza logró lo que una canción de protesta debe lograr. Trasgredió límites, molestó a las autoridades y es popular hasta el día de la fecha, donde cobró más relevancia con el fallecimiento del ex presidente Carlos Menem. Tanto así, que Bersuit, a 22 años de su censura, en 2020 grabó otra versión del tema, que contó con la colaboración del mexicano Dr. Shenka, y que su video muestra distintas protestas que se realizaron en estos años en Sudamérica, en especial en Chile.

Como siempre pasa cuando algo se quiere reprimir, termina estallando, así como estalló Sr, Cobranza con toda su rabia, su denuncia y su crudeza para pintar la época menemista y su particular vinculación con el narcotráfico. Al final se dio como rezó el dúo Spinetta-Paez en una de sus más celebradas canciones: ¿Quién resistirá cuando el arte ataque?