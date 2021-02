Duran Duran homenajeó a David Bowie

En conmemoración por el nacimiento de David Bowie, en enero de este año, la banda “Duran Duran” recordó al Duque Blanco en un emotivo concierto virtual.

En el concierto virtual “A Bowie Celebration: Just For One Day!” que se realizó el 9 de enero pasado los músicos recordaron a Bowie y, esta semana, la banda lanzó el videoclip de “Five Years”.

Duran Duran celebra en 2021 sus 40 años de su homónimo álbum debut y reversionar el clásico de Bowie, se plasma ahora en el videoclip dirigido por Gavin Elder.