Premios Estrella de Mar 2021: Todos los nominados

El próximo lunes 8 de febrero se realizará, al aire libre y en Mar del Plata, la entrega de los premios Estrella de Mar 2021.

En el Centro Cultural "Villa Victoria Ocampo" y respetando los protocolos sanitarios se reconocerá a los artistas y espectáculos más sobresalientes en una temporada atípica y marcada por el coronavirus.

En esta oportunidad los jurados estarán conformados por: Raúl Acosta; David Akerman; Natalia Álvarez; Gustavo Balboa; José Boccanfuso; Valentín D'Onofrio; Sandra González; Roberto Grunberg; Celina Hernández; Giselle Kesler; Indy Marini; Gabriela Moccia; Lola Moss; Marcelo Pérez Peláez; Rocío Pérez; Atahualpa Pintos; Gerardo Reboredo; Sergio Sosa Battaglia; Gastón Triszczuk y Eugenia Vittino. Además, el jurado de Argentores -conformado por Adriana Tursi; José Gallo y Roberto Perinelli- será quien defina la terna y premie al rubro “Autor Nacional”, mientras que los diseñadores Adrián Caballero y Néstor Labiuk serán los encargados de asesorar en "Vestuario".

Conocé el listado completo de los nominados al Premio Estrella de Mar 2021:

Recital

Julia Zenko “Vuelvo a ser luz”

Los Pericos

Luis Salinas “En concierto”

Música clásica

Camerata Mar del Plata presenta “Vivaldi, Bach y Piazzolla”

Horacio Lavandera “Concierto en homenaje a Astor Piazzolla”

Joaquín Oliva Uberuaga “Recital de piano”

Espectáculo de música marplatense

Carina Niglia

Del Hoyo trío

Eternamente Argentina

Tributo

“Dark side of the moon and more” Apeiron tributo a Pink Floyd

“Get Back” tributo a The Beatles

“RAM: From Liverpool to Mar del Plata” tributo a The Beatles

Música original

Juan Spano por “Inexorable”

Rodrigo Frugoni por “Secretos de sal”

Sebastián Del Hoyo por “Del Hoyo trío”

Espectáculo de humor

“Nada es igual”, Sergio Gonal

“Nito Artaza es el barrilete cómico”

“Son formidables parte II”, Miguel Ángel Cherutti

Comedia

“Devolveme mi cuerpo”

“Sueño de una noche de verano”

“Terapia para dos”

Drama y/o comedia dramática

“200 golpes de jamón serrano”

“Génesis”

“Tierra del Fuego”

Dirección

Fernando Alegre por “Fuego de dos”, “Pimpollo y Fénix” y “Salomé”

Greta Risa por “Sueño de una noche de verano”

Marina Otero por “200 golpes de jamón serrano”

Variedades

“Circo Aqua”

“Mar del Plata la revista”

“Woody Allen Night”

Espectáculo alternativo

Ana Fontán “Celebra 20 años de trayectoria artística profesional”

“Lengua romance”

“Una noche en el café concert”

Stand up

Ezequiel Campa por “Cheto y choto”

Nicolás De Tracy por “Artesanal”

Pablo Vasco por “Comedia no esencial”

Labor de comedia

Hernán Figueroa por “Terapia para dos”

Néstor González por “Sueño de una noche de verano”

Omar Capacci por “Devolveme mi cuerpo”

Labor de drama y/o comedia dramática

Virginia Lago por “Gracias, María Elena”

Gustavo Garzón por “200 golpes de jamón serrano”

Marina Otero por “200 golpes de jamón serrano”

Labor de reparto

Clarita Campos por “Sueño de una noche de verano”

Marcela Sáenz por “El enfermo imaginario”

Pablo Sorensen por “Mar del Plata la revista”

Labor marplatense

Nando José por “Elipsis, fijate bien”

Morena Pereyra por “Aladdin y la genio maravillosa”

Victoria Gaertner por “Salomé”

Espectáculo unipersonal

“Carta de amor a Salvador”

“Nina”

“Una rosa blanca”

Espectáculo de teatro marplatense

“El enfermo imaginario”

“Elipsis, fijate bien”

“La casa de Bernarda Alba”

Microteatro

“Cabaret criollo”

“El burgués gentilhombre”

“Salomé”

Transformismo

“Escandalocas”

“Ladystar a mi manera”

“Mujeres en tiempos de risas”

Espectáculo de danza

“El color del folklore”

“Sentimiento tanguero”

“Toma mi mano”

Espectáculo infantil

“Aladdin y la genio maravillosa”

“Código pirata y el cofre de las princesas recargado”

“El mágico duende guardián recargado”

Revelación

Joaquín Oliva Uberuaga por “Recital de piano”

Sebastián Fraternali por “Sueño de una noche de verano”

Vera Cipponeri por “Cabaret criollo”

Producción artística

Alzúa Producciones en coproducción con Arteando Producciones por “Mar del Plata la revista”, “Mashup”, “Por culpa del 14G”, “Rejuntados” y “Tomalo con Soda”

Nito Artaza por “Barrilete cómico”, “Circo Aqua” y “Dos que dan risa”

Popart Music y Silos Arena por “Los Pericos” y “Miranda”

Producción integral marplatense

Carlos Petón Producciones por “El mágico duende guardián recargado”, “La vacuna del humor” y “Patria Soy folklore urbano”; en coproducción con Diego García Moyano por “Mujeres en tiempos de risas”; y en coproducción con Kiene Soneto por “Devolveme mi cuerpo”

Claudia Ginocchio por “Tierra de héroes y princesas” y “Un mundo de dulzura”

Sergio Lanchas y Grupo Teatro Soliloquio por “El enfermo imaginario” y “La revuelta”

Dirección marplatense

María Carreras por “Bajo terapia”

Mariano Moro por “Carta de amor a Salvador”

Sergio Lanchas por “El enfermo imaginario” y “La revuelta”

Vestuario

Alejandro Gallego por “Mar del Plata la revista”

César Martín Barriga y Marcela Burboa por “Aladdin y la genio maravillosa”

Marcela Mouriño por “El color del folklore”

Escenografía

Bramaicas Producciones por “Nada es igual”

Mirella Hoffman por “200 golpes de jamón serrano”

Sergio Lanchas y Grupo Teatral Soliloquio por “La revuelta”

Iluminación

Anahí Ramos y Alan Antrilli por “Décadas show cómico musical”

Giuliano Bacchi por “Circo Aqua”

Yonatan González y Leandro Ángelo por “Mar del Plata la revista”

Coreografía

Alan Antrilli por “Décadas show cómico musical”

Marcela Mouriño por “El color del folklore”

Maximiliano Ortuño y Leandro Ángelo por “Mar del Plata la revista”

Autor Nacional

“Génesis” de Ezequiel Sagasti

“Moscú, microhistoria de una mujer soviética” de Sebastián Fraternali

“Una rosa blanca” de Cecilia D' Angelo